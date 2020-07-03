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Survivor Yasin Obuz'a ne oldu? Yasin'in sakatlığı nedir? Survivor'dan diskalifiye mi olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 01:49 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin başarılı yarışmacılarından Yasin Obuz, son bölümdeki ödül oyunu sırasında sakatlandı. Parkurdaki havuzdan çıktıktan sonra engeli aşarken bir anda yere yığılan Yasin acı içinde kıvranmaya başladı. Doktor Ulaş Köksal'ın ilk müdahaleyi yaptığı Yasin dizinden sakatlandı. Yasin'in ağrısı geçmemesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yasin'in sakatlık durumu ve Survivor'dan diskalifiye olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

Survivor Yasin Obuz'a ne oldu? Yasin'in sakatlığı nedir? Survivor'dan diskalifiye mi olacak?

Survivor'ın 2 Haziran Perşembe ekrana gelen yeni bölümünde ödül oyununda karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları parkurda zorlu anlar yaşadı.

SAKATLANAN YASİN HASTANEYE KALDIRILDI

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Yasin parkurda mücadele ederken bir anda yere yığılmasının ardından doktorlar oyun alanına koştu. Dizinden sakatlanan Yasin, acı içinde yerde adeta inledi. Doktor Ulaş Köksal kararıyla Yasin ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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14 Temmuz'da büyük final yapacak olan Survivor'da son 6 yarışmacı arasına kalan Yasin'in sakatlık durumu ise yeni bölümde belli olacak. Survivor Yasin'in diskalifiye olup olmayacağını belirleyecek olan kararı ise Survivor doktorları Metin Kuş ve Ulaş Köksal verecek.

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SURVİVOR YASİN KİMDİR?

21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.

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