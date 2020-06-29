MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Yasin sakatlandı mı? Survivor'da dokunulmazlık oyununda parkurdan düştü! Acun: Normal bir düşüş değil!

Survivor Yasin sakatlandı mı? Survivor'da dokunulmazlık oyununda parkurdan düştü! Acun: Normal bir düşüş değil!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 03:06 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin son bölümündeki dokunulmazlık oyunu sırasında Yasin parkurda düşerek sakatlandı. Yerde acılar içinde kıvranan Yasin'e Doktor Ulaş Köksal ve sağlık ekibi müdahale etti. Acun Ilıcalı ise konseyde Yasin'e geçmiş olsun dileklerini ileterek "Normal bir düşüş değildi" dedi. Peki Survivor'da Yasin'in son durumu nasıl? Yasin'e ne oldu?

Survivor Yasin sakatlandı mı? Survivor'da dokunulmazlık oyununda parkurdan düştü! Acun: Normal bir düşüş değil!

Survivor 2020'nin 121. bölümdeki 2. bireysel dokunulmazlık oyununda ilk tur eşleşmelerinde Yasin, Nisa ile parkura çıktı. İlk oyunda engelleri aşarken ayağı takılan ve kötü bir şekilde düşen Yasin, acı içinde kıvranmaya başladı.

yasin3

SURVIVOR’DA YASİN’İN SAKATLANDI MI? SON DURUMU NEDİR?

Bir anda yerde kalan Yasin'in yardımına arkadaşları ve sağlık ekibi koştu. Doktor Ulaş Korkmaz, ayağa kalkamayan Yasin'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

yasin4

Herkesi korkutan bu sahne sonrasında Yasin ayağa kalktı. Sonrasında ise Survivor Yasin, doktor tavsiyesi ile bir tur dinlenmeye alındı. Survivor Yasin, kendini iyi hissettiği için bir tur dinlendikten sonra Nisa ile dokunulmazlık oyununa kaldığı yerden devam etti.

yasin2

ACUN: NORMAL BİR DÜŞÜŞ DEĞİLDİ

Survivor ada konseyinde Yasin'e geçmiş olsun dileklerini ileten Acun Ilıcalı "Büyük geçmiş olsun. Çok normal bir düşüş değildi. Allah korumuş. İrem'le beraber izliyorum. Sen düşünce 'Eyvah' dedim. İrem ise 'Korkma ona hiç bir şey olmaz' şeklinde yanıt verdi" dedi.

Yasin ise, "Açıkçası çok korkuttum. İnanılmaz büyük bir acıydı. Bir yerim gitti diye düşündüm. Ama Survivor'da bir yarışın içerisindeyiz ve şikayet etmeye hakkımız yok. Survivor'ın doğası bu. Bu 7 yarışmacı da büyük bir mücadele sergiliyor ve
Survivor'ın gerçek ruhunu yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERCem Yılmaz, Netflix’e karşı!Cem Yılmaz, Netflix’e karşı!
Ezgi Eyüboğlu kimdir? Oğulcan Engin ile sevgili olan Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Ezgi Eyüboğlu'nun oynadığı diziler ve hayat hikayesiEzgi Eyüboğlu kimdir? Oğulcan Engin ile sevgili olan Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Ezgi Eyüboğlu'nun oynadığı diziler ve hayat hikayesi
Ablası gibi oyunculuğu seçti!Ablası gibi oyunculuğu seçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Devir kapanıyor' dedi ve açıkladı! ABD'den kritik koronavirüs açıklaması

'Devir kapanıyor' dedi ve açıkladı! ABD'den kritik koronavirüs açıklaması

Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

Muğla'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

Öğrenci ve veliler dikkat! Bugün başlıyor

Öğrenci ve veliler dikkat! Bugün başlıyor

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

'Sınav nasıl geçti?' sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

28 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu!

28 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu!

Suriyeli asker, Esad'ın 16 yaşındaki kızına aşkını ilan etti!

Suriyeli asker, Esad'ın 16 yaşındaki kızına aşkını ilan etti!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Müge Anlı'nın üzerine yürüdü! Güvenlik devreye girdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Güldür Güldür'de yaprak dökümü! Flaş ayrılıklar...

Sünnet derisi itirafına tepki yağdı! Çocuk derisi enjeksiyonu nasıl oluyor?

Sünnet derisi itirafına tepki yağdı! Çocuk derisi enjeksiyonu nasıl oluyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de ünlü haberci Özlem Pala yarıştı! Özlem Pala ne kadar kazandı?

Kim Milyoner Olmak İster'de ünlü haberci yarıştı!

Survivor Nisa kimdir? Nisa Bölükbaşı'nın Instagram pozlarına beğeni yağıyor! Survivor Nisa kaç yaşında? İşte hayat hikayesi

Survivor'ın yıldızı Instagram'a da damga vurdu!

Ezgi Eyüboğlu kimdir? Oğulcan Engin ile sevgili olan Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Ezgi Eyüboğlu'nun oynadığı diziler ve hayat hikayesi

Yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor!

Caner Çalışır'ın ardından gözyaşı dökmüşlerdi! Kerimcan Durmaz ve arkadaşlarından lüks yatta parti!

Caner Çalışır'ın acısını çabuk unuttu! Kerimcan Durmaz'dan lüks teknede parti

Survivor Nisa ve Sercan'ın ses kaydında ne var? Acun Ilıcalı: Bu ses kaydı her şeyi açıklıyor

Survivor'da Nisa ve Sercan'a ses kaydı şoku! Acun: Bu kayıt her şeyi açıklıyor

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da elemeye kalan isimden sert sözler!

Survivor'da eleme adayları belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.