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Survivor yeni bölüm bu akşam neden yok? İşte Survivor'ın yeni yayın günleri

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2019 20:58 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının yayın tarihinde değişiklik yaşandı. Survivor'da elenen ismin belli olacağı yeni bölümü Salı akşamı ekrana gelmedi. 30 Haziran'da final yapacak olan Survivor 2019'un yeni yayın günleri de belli oldu.

Survivor yeni bölüm bu akşam neden yok? İşte Survivor'ın yeni yayın günleri

Türkiye ve Yunanistan'da ortak yayınlanan Survivor 2019'da finale haftalar kala sürpriz bir değişiklik yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışmanın yeni bölümünün 11 Haziran Salı akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak son anda yayın akışından çıkartılan Survivor'ın yerine Düğün Dernek isimli film yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümü, İzlanda Türkiye milli maçı nedeniyle Salı akşamı ekrana gelmedi.

Survivor 2019 bu hafta, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri yayınlanacak. Elenen isim ise 12 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümde belli olacak.

SURVIVOR'DA KİMLER ELEME ADAYI OLDU?
Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden siyah takımdan iki Yunan yarışmacı elemeye kaldı. Siyah takımdan Dimitra ve Spyros elemeye kalan isimler oldu.

DALAKA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Survivor’ın son bölümünde; siyah ve beyaz takımlar Küba’ya gidebilmek için kıyasıya mücadele etti. 8-10 skorla beyaz takım galip gelmesini bildi. Katerina Dalaka, ilk kez gözyaşlarını tutamadı. Sakis, eğer ödülüsSiyah takım kazanırsa Dalaka’nın pasaportunun süresinin dolması nedeniyle Küba’ya gidemeyeceğini açıkladı. Ancak ödülü beyaz takım aldı.


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Survivor survivor 2019

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