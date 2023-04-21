Survivor yeni bölüm bu akşam var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman? 21 Nisan TV8 yayın akışı

Survivor bu aşam olup olmadığı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Bugün Ramazan Bayramı 1. günü. Yıllardır bayramlarda dizi ve programların yeni bölümleri yayınlanmıyor. İşte Survivor yeni bölüm ile ilgili merak edilenler...

SURVİVOR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

TV8 yayın akışında değişikliğe gitmedi. Bugün Ramazan Bayramı'nın 1. günü olması nedeniyle bir çok yapım yeni bölüm ile ekrana gelmeyecek. Fakat Survivor bu akşam yeni bölüm ile ekranlarda olacak. Sevilen yarışma programının yayın akışında herhangi bir değişiklik olmadı.

21 NİSAN TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

22:15 Tuzak

02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

05:30 Canım Annem

