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Survivor yeni bölüm bu akşam var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman? 21 Nisan TV8 yayın akışı

21.04.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yeni bölümü kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Ramazan Bayramı nedeniyle birçok dizi yeni bölüm yayınlamıyor. Survivor bu akşam yeni bölüm olup olmadığı merak edildi. Peki, Survivor yeni bölüm bu akşam var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte 21 Nisan TV8 yayın akışı...

Survivor yeni bölüm bu akşam var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman? 21 Nisan TV8 yayın akışı

Survivor bu aşam olup olmadığı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Bugün Ramazan Bayramı 1. günü. Yıllardır bayramlarda dizi ve programların yeni bölümleri yayınlanmıyor. İşte Survivor yeni bölüm ile ilgili merak edilenler...

SURVİVOR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

TV8 yayın akışında değişikliğe gitmedi. Bugün Ramazan Bayramı'nın 1. günü olması nedeniyle bir çok yapım yeni bölüm ile ekrana gelmeyecek. Fakat Survivor bu akşam yeni bölüm ile ekranlarda olacak. Sevilen yarışma programının yayın akışında herhangi bir değişiklik olmadı.

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21 NİSAN TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak
02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:30 Canım Annem

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