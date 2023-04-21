Survivor yeni bölüm bu akşam var mı? Survivor yeni bölüm ne zaman? 21 Nisan TV8 yayın akışı

Survivor bu aşam olup olmadığı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Bugün Ramazan Bayramı 1. günü. Yıllardır bayramlarda dizi ve programların yeni bölümleri yayınlanmıyor. İşte Survivor yeni bölüm ile ilgili merak edilenler...
TV8 yayın akışında değişikliğe gitmedi. Bugün Ramazan Bayramı'nın 1. günü olması nedeniyle bir çok yapım yeni bölüm ile ekrana gelmeyecek. Fakat Survivor bu akşam yeni bölüm ile ekranlarda olacak. Sevilen yarışma programının yayın akışında herhangi bir değişiklik olmadı.
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak
02:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
04:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:30 Canım Annem