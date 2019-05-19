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Survivor yeni bölümde Hikmet'in herkesi ağlatan sakatlığı!

DİZİ HABERLERİ  | 19.05.2019 12:06 | Son Güncelleme

Survivor 73. bölüm bu akşam ekrana gelecek. Yarışmanın yeni bölümünde herkesi ağlatan bir olay yaşanıyor. Yusuf'la yarışan Hikmet parkurda çok kötü bir darbe alıyor. Hikmet'in Survivor hayatı bitecek mi?

Survivor yeni bölümde Hikmet'in herkesi ağlatan sakatlığı!

Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor son bölümde ise fragmana korkunç anlar yansıdı.

Yeni bölümde dokunulmazlık oyununa çıkacak yarışmacılar hiç beklemedikleri bir olay yaşadı.

HİKMET SAKATLANDI

Bu akşam yayınlanacak olan yarışmada Hikmet ile Yusuf karşı karşıya geliyor. Rekabetin had safhaya çıktığı yarışta Hikmet bir engeli aşmaya çalışırken talihsiz bir an yaşıyor ve dizinden sakatlanıyor. Hikmet'in çığlığı tüm adayı inletiyor.

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Diğer yarışmacılar Hikmet'in o halini gördüğünde ağlamaya başlıyor. Hikmet Survivor hayatının bittiğini düşünürken Acun Ilıcalı onu teselli etmeye çalışıyor.

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DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan'da dün akşam ilk önce erzak oyunu oynandı. Erzak oyununu siyah takım kazandı ve ardından piknik ödülüne gittiler. Daha sonra dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu siyah takım kazanarak avantaj elde etmiş oldu.

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Survivor 73. bölüm survivor hikmet survivor dokunulmazlık

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