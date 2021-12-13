Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan olay gönderme! ''Bazı şeyler midesizlik!''

Survivor 2021 sezonu sona ermesine rağmen, izleri hala magazin basınında yer buluyor. Aleyna Çalışkan, en yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nun düşmanı Ayşe Yüksel ile buluştu. İddiaya göre, haberi duyunca öfkelenen Aleyna Kalaycıoğlu, dostu Aleyna Çalışkan'a sosyal medya hesabı üzerinden göndermede bulundu.

Şimdilerde Acun Medya çalışanı Gökhan Özdemir ile aşk yaşadığı konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı, bir dönem Batuhan Karacakaya ile anılmıştı.

Adada samimi görüntüler veren ikili, Survivor sona erdikten sonra Alaçatı'da bir araya gelmişlerdi.

Ancak Batuhan Karacakaya'nın, Kalaycıoğlu'nun en yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Çalışkan ve Karacakaya'nın sarmaş dolaş plaj pozu, sosyal medyada olay olmuştu.



