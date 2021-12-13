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Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan olay gönderme! ''Bazı şeyler midesizlik!''

13.12.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonu yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun, adadaki en yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan'a, Twitter hesabından göndermede bulunduğu öne sürüldü.

Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan olay gönderme! ''Bazı şeyler midesizlik!''

Survivor 2021 sezonu sona ermesine rağmen, izleri hala magazin basınında yer buluyor. Aleyna Çalışkan, en yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nun düşmanı Ayşe Yüksel ile buluştu. İddiaya göre, haberi duyunca öfkelenen Aleyna Kalaycıoğlu, dostu Aleyna Çalışkan'a sosyal medya hesabı üzerinden göndermede bulundu.

Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan olay gönderme! ''Bazı şeyler midesizlik!''

Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan olay gönderme! ''Bazı şeyler midesizlik!''

Şimdilerde Acun Medya çalışanı Gökhan Özdemir ile aşk yaşadığı konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu'nun adı, bir dönem Batuhan Karacakaya ile anılmıştı.

Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan olay gönderme! ''Bazı şeyler midesizlik!''

Adada samimi görüntüler veren ikili, Survivor sona erdikten sonra Alaçatı'da bir araya gelmişlerdi.

Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan olay gönderme! ''Bazı şeyler midesizlik!''

Ancak Batuhan Karacakaya'nın, Kalaycıoğlu'nun en yakın arkadaşı Aleyna Çalışkan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan olay gönderme! ''Bazı şeyler midesizlik!''

Çalışkan ve Karacakaya'nın sarmaş dolaş plaj pozu, sosyal medyada olay olmuştu.

Survivor yıldızı Aleyna Kalaycıoğlu'ndan olay gönderme! ''Bazı şeyler midesizlik!''


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