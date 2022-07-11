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Survivor yıldızı Ogeday Girişken 'O Kız' dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor

11.07.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Survivor yarışmasıyla gündeme gelen Ogeday Girişken, iddialı bir diziyle ekranda sevenleriyle buluşacak. Yakışıklı oyuncu Kanal D’nin Focus Film imzalı “O Kız” dizisiyle el sıkıştı.

Survivor yıldızı Ogeday Girişken 'O Kız' dizisiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor

Son olarak Survivor yarışmasıyla gündeme gelen Ogeday Girişken, ekrana iddialı bir diziyle dönüyor.

Aynı zamanda oyuncu kişiliğiyle de tanınan Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken iddialı bir dizide başrol oynamaya hazırlanıyor. Yakışıklı oyuncu Kanal D’nin Focus Film imzalı “O Kız” dizisiyle el sıkıştı. Özlem Günhan’ın yöneteceği diziyi, Sırma Yanık kaleme alıyor.

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Birsen Altundaş'ın haberine göre; ay sonunda sete çıkması, ağustos ayında yayında olması planlanan dizide Ogeday Girişken, Ozan adlı internet fenomenine hayat veriyor. Bağlı olduğu ajansın evli patroniçesi Sitare Arkın’la da ilişkisi olan Ozan’ın hayatını lüks evine temizliğe gelen Zeynep allak bullak ediyor.
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Dizide Ogeday Girişken’in partneri Zeynep’i genç yıldız Dilin Döğer canlandıracak. Ünlü aktör Erkan Petekkaya Zeynep’in çocuk zekasında olan babası Kadir’e hayat verecek. Dizide ayrıca Ayten Uncuoğlu, Orhan Kılıç, Asiye Dinçsoy, Zeynep Sönmez, Münire Apaydın gibi birbirinden güçlü oyuncular var. “O Kız” dizisinde Sitare Arkın’a hayat verecek oyuncu ise henüz netleşmedi.

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