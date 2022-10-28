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Survivor yıldızı Sahra Işık evlilik yıldönümünde boşanma kararı almıştı! Terapiden gözü yaşlı çıktı

28.10.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmaları ile adından sıkça söz ettiren eski voleybolcu Sahra Işık ile eşi iş insanı İdris Aybirdi, terapi görerek yuvalarını kurtarmaya çalışıyor.

Survivor yıldızı Sahra Işık evlilik yıldönümünde boşanma kararı almıştı! Terapiden gözü yaşlı çıktı

Geçtiğimiz yıllarda katıldığı Survivor yarışmaları ile adından sıkça söz ettiren eski voleybolcu Sahra Işık yaşamını iş insanı İdris Aybirdi ile birleştirmişti. Daha sonra sosyal medya paylaşımları ve yaptığı işlerle gündemden düşmeyen Sahra Işık'ın evliliğinde kara bulutlar esmiş ve eşinden ayrılacağı haberleri gazetelerde yer almıştı.

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EVLİLİK YILDÖNÜMÜNDE BOŞANMA KARARI ALMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda eşi İdris Aybirdi'ye evlilik yıldönümlerini kutladıkları anda boşanma kararını açıklayan Sahra Işık, yine bu kararı ile gazete manşetlerine yansımıştı. Çiftten tam ayrıldılar derken iyi haber önceki gün geldi.

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TERAPİ GÖRÜYORUZ

Boşanma kararını yeniden gözden geçirmek isteyen iki eş önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Eşi İdris Aybirdi ile bir evlilik terapistinden çıkan Sahra Işık, “Şu an bir noktada değiliz, terapi alıyoruz, evlilikte önümüze bakacağız” dedi. Eşi ile terapistten çıktıktan sonra biraz durgun ve gözlerinde yaş olduğu gözlenen Sahra Işık, boşanma olayı ile ilgili “Her şey bu terapilerden sonra şekillenecek” demekle yetindi. Çiftin bu konuşmaları henüz ne ayrılmaya ne de barışmaya karar vermiş olmadıklarını düşündürdü.

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