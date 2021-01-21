MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Yunus Emre'den şoke eden yorum! 'Şans olsaydı anamdan kız doğar'

Survivor Yunus Emre'den şoke eden yorum! 'Şans olsaydı anamdan kız doğar'

21.01.2021 13:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Survivor Yunus Emre'den şoke eden yorum! 'Şans olsaydı anamdan kız doğar'

Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden son paylaşımıyla şoke etti. Yunus Emre paylaşımındaki sözleri sebebiyle tepki çekti.

Survivor 2020'de yarışan Yunus Emre Özden son paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü. Geçtiğimiz yılın yarışmacıları arasında olan Yunus Emre'nin Survivor paylaşımı herkesi şoke etti.

Yarışmadan bir anını paylaşan Yunus Emre paylaşıma yaptığı yorumla dikkat çekti. Survivor Yunus Emre paylaşımında "Bende şans olsaydı anamdan kız doğar Survivor'a gitmişken Acun abiyi ayartırdım da yok işte" dedi.

aüeaeaeae

Yunus Emre'nin bu yorumuna tepki yağdı.

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

1993 İstanbul/Silivri'de doğan ve hala Silivri'de ikamet eden Yunus Emre; 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week’lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.

Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019'da Türkiye 3.'sü, İstanbul 2.'si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA’nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
Spermlerini çaldığı iddia edilen evli sevgilisiyle ilgili bomba itirafSpermlerini çaldığı iddia edilen evli sevgilisiyle ilgili bomba itiraf
Çukur’un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?Çukur’un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Melania Trump’ın elbisesi dikkat çekti

Melania Trump’ın elbisesi dikkat çekti

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kritik aşı açıklaması

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Diğer Haberler

SON DAKİKA! Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davası başladı! Ozan Güven'in aylık geliri

İlk duruşma! Aylık gelirleri dikkat çekti

Koronavirüs olan Okan Karacan taburcu oldu! 'İnanılmaz zor bir dönem geçirdim'

'İnanılmaz zor bir dönem geçirdim'

Sperm çalma iddiasıyla anılan Burçe Gürsel'den bomba itiraf! 'Ayrılmadık'

Spermlerini çaldığı iddia edilen evli sevgilisiyle ilgili bomba itiraf

Deniz Bulutsuz kimdir? Deniz Bulutsuz kaç yaşında, nereli? Deniz Bulutsuz ne iş yapıyor, eski sevgilisi kim?

Kritik gün! Herkes yaşını merak etti

Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşinden bahsederken ağladı

10 yaş küçük kocasından bahsederken ağladı! 'İlk öpüş..'

Joe Biden'ın Twitter'da tek takip ettiği ünlü Chrissy Teigen

Joe Biden bir tek onu takip ediyor! Olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.