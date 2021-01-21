Survivor Yunus Emre'den şoke eden yorum! 'Şans olsaydı anamdan kız doğar'

Survivor 2020'de yarışan Yunus Emre Özden son paylaşımıyla sosyal medyaya bomba gibi düştü. Geçtiğimiz yılın yarışmacıları arasında olan Yunus Emre'nin Survivor paylaşımı herkesi şoke etti.

Yarışmadan bir anını paylaşan Yunus Emre paylaşıma yaptığı yorumla dikkat çekti. Survivor Yunus Emre paylaşımında "Bende şans olsaydı anamdan kız doğar Survivor'a gitmişken Acun abiyi ayartırdım da yok işte" dedi.

Yunus Emre'nin bu yorumuna tepki yağdı.

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

1993 İstanbul/Silivri'de doğan ve hala Silivri'de ikamet eden Yunus Emre; 1.85 boyunda ve 82 kilo. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week’lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.