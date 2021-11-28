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''Simit susamsız olur mu?" demeyin! Farklı tatlar arayanlar için Rize yöresinden susamsız simit tarifi

27.11.2021 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adına ister simit ister gevrek deyin, bu lezzet kahvaltı öğünlerinin vazgeçilmezi! Peki, daha önce öğünlerinizde susamsız simitlere yer verdiniz mi? Eğer cevabınız "Hayır!" ise önerimize kulak verin ve susamsız simitleri de deneyin. Bir kere tadınca vazgeçemeyeceğiniz susamsız simidi en lezzetli haliyle sofranıza taşımak istiyorsanız Rize simidi tarifine mutlaka göz atmalısınız.

''Simit susamsız olur mu?" demeyin! Farklı tatlar arayanlar için Rize yöresinden susamsız simit tarifi

Karadeniz bölgesine has olan ve değişik isimlerle anılan susamsız simit, pratik hazırlanışı ve hafif bir yiyecek olmasıyla tercih sebebi. Farklı yörelere göre Rize simidi, Giresun simidi ya da kel simit olarak bilinen bu unlu mamul; susamsız olması sayesinde başta mide problemleri yaşayanlar, düşük kalorili beslenenler ve diyet yapanlar tarafından tercih edilebilecek iyi bir seçenek. Siz de yağ içermeyen bu gıdayı gönül rahatlığıyla tercih edebilir, hatta kendiniz evde kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte, susamsız farklı bir tür arayanlara Rize simidi tarifi...

RİZE SİMİDİ

MALZEMELER

  • 5 su bardağı un

  • Su

  • Maya (kuru ya da yaş)

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay bardağı pekmez
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YAPILIŞI

  • Genişçe bir kaba 2 su bardağı un, tuz, bir miktar su ve mayayı ekleyip yoğurmaya başlayın.

  • Yavaş yavaş kalan unu da ekleyerek yoğurma işlemine devam edin.

  • Yumuşak bir hamur elde ettikten sonra üstünü streç film ya da bir bez ile kapatıp yarım saat kadar dinlenmeye bırakın.

  • Hamurunuz mayalandıktan sonra yumurta büyüklüğünde parçalar kopararak bu parçalara simit şeklini verin.

  • Çabuk pişmesi ve pekmezli suda kolayca ıslanabilmesi için simitleri kalın yapmayın.

  • 1 litre suyu ocakta kaynatmaya başlayın.

  • Kaynayan suyun içine halka haline getirdiğiniz simitleri yavaşça bırakın.

  • Simitler haşlanmaya başladığında su üstüne çıkar. Buradan aldığınız simitleri ayrı bir kapta hazırlayacağınız su ve pekmez karışımının içine atın.

  • 1 dakika bekledikten sonra simitleri çıkartın ve yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

  • Önceden ısıtılmış 250 derece fırında simitlerin üstü nar gibi kızarana kadar pişirin.

  • Daha sonra simitleri fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

  • Bu tariften ortalama 10-12 adet simit elde edebilirsiniz.

Sıcacık simidiniz hazır. Afiyet olsun!

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Anahtar Kelimeler:
Rize
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