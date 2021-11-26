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Lezzeti dillere destan süt reçelini hiç böyle görmemiştiniz! İşte bambaşka bir süt reçeli tarifi

25.11.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hangi yiyeceğe eklense inanılmaz bir tat katan süt, içerdiği A ve C vitaminleri ve proteinler sayesinde çok da faydalı. Peki sütten reçel de yapıldığını biliyor muydunuz? Tadıyla gönülleri fethetmeyi başaran bu harika reçeli muhakkak denemelisiniz. Süt reçelinin kahvaltılarınızın vazgeçilmezi haline geleceğine eminiz!

Lezzeti dillere destan süt reçelini hiç böyle görmemiştiniz! İşte bambaşka bir süt reçeli tarifi

Türk mutfağında reçelin yeri bambaşka. Vişneden çileğe, portakaldan böğürtlene birçok meyvenin reçelini yapıyoruz. Fakat bazen farklı tatlara da açık olmak gerekiyor. Lezzetli mi lezzetli süt reçelini de denemeye ne dersiniz? Haydi gelin, lezzeti dillere destan bu tarifin detaylarına göz atalım.

LEZİZ Mİ LEZİZ SÜT REÇELİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 çay kaşığı karbonat

  • 1 litre tam yağlı inek sütü

  • 1 adet çubuk vanilya
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HAZIRLANIŞI

  • Toz şekeri, çubuk vanilyayı ve sütü derin bir tencereye aktararak başlayın.

  • Kısık ateşte ve tahta kaşıkla toz şekeri eriyinceye dek karıştırın.

  • Süt kaynamaya başlayınca karbonatı da ekleyerek ocağın altını biraz kısın. Karbonat sütü kabartacak ve bir süre sonra sönecek.

  • Reçel karışımını durmadan karıştırıp kısık ateşte 1 saat boyunca pişirin.

  • Bu sürenin sonunda çubuk vanilyayı tencereden alabilirsiniz. Uzun bir ara vermeden karıştırmaya devam ettiğiniz reçeli, kısık ateşte hemen hemen 4 saat boyunca pişirin.

  • Pişerken tencerenin üzerinde köpükler oluşabilir, bu köpükleri ara sıra alın. Süre bitince rengi koyulaşan süt reçelini ocaktan alabilirsiniz.

  • Hazırladığınız reçeli pürüzsüz bir forma ulaşması için son defa çırpıp temiz bir kavanoza ekleyin.

  • Reçel tamamen soğuyunca kapağını sıkıca kapatıp buzdolabında saklayın. Yapımı son derece pratik olan bu tarifi dilerseniz kahvaltılık olarak, dilerseniz de tatlılarınızı süslemek içim kullanabilirsiniz. Afiyet olsun!

PÜF NOKTALARI

  • Taze inek sütü kullanmanız durumunda reçeliniz daha kıvamlı olur. Market sütüyle biraz daha az kıvamlı bir reçel elde edersiniz.

  • Karbonat eklediğiniz zaman köpürme olacağından söz etmiştik. Son derece büyük ve derin bir tencere kullanmanız halinde bu konuda hiçbir sorun yaşamazsınız.

  • Çubuk vanilya sayısını artırırsanız reçeliniz daha tatlı hale gelir.

  • Tarifteki malzeme miktarıyla 1 kavanozluk yani 8 porsiyonluk bir reçel hazırlamış olursunuz. İsteğinize göre malzeme miktarını artırabilirsiniz.
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