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Susayan köpeğin imdadına polis yetişti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 22.06.2019 13:12 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sıcaktan bunalan ve bitkin düşen köpeğin imdadına yetişen polis memurları büyük takdir topladı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir sokak köpeği, görevi başındayken elinde su bardağı olan sivil polis memurlarını görünce yanına gitti. Köpeğin susadığını anlayan polis memurları da ellerindeki bardaktan köpeğe su verdi. Polisin verdiği suyu içen köpeğin susuzluğu geçmeyince bu defa başka bir polis memuru devreye girdi. Elindeki plastik bardaktan köpeğe su veren polis memuru uzun süre köpekle ilgilendi.

Polis memurlarının köpeğe kendi sularını vermesi vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
şalıurfa polis köpek Su

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