Süt helvası

Malzemeler:

5 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı Sana Tereyağı Lezzeti

1 yumurta sarısı

1 paket vanilya

Yapılışı:

Sana Tereyağı Lezzeti’ni bir tencerede eritin, unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun. (yaklaşık 4 dakika)

Sütü yavaş yavaş ekleyerek çırparak karıştırın. Süt ısınmadan yumurta sarısını ve şekeri ekleyerek kaynayıp kıvam alana kadar karıştırarak pişirin.

Karışımı fırın kaplarına bölüştürerek fırınınızın 180 derece üst ızgara ayarında ve fırının en üst gözüne koyarak üzerlerini güzelce kızartın.

Afiyet Olsun...

.



