Süt helvasını evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bu helvayı hazırlarken unu devamlı olarak karıştırmanız çok önemlidir. Topaklanma olmaması için sütü ilave ederken sürekli karıştırın. Peki süt helvası nasıl yapılır? Süt helvası malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

SÜT HELVASI MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Süt helvası

Yarım su bardağı un

3⁄4 su bardağı toz şeker

2.5 su bardağı süt

SÜT HELVASI NASIL YAPILIR?

Bir tencerede tereyağını eritin ve un ilave edip 2-3 dakika kavurun. Ardından sütü yavaşça ilave edip karıştırın. Toz şekeri de ekleyip kaynatın. Vanilyayı da ilave ettikten sonra karıştırın ve ocaktan alın.

Karışımı güveç kaplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri iyice kızarana dek pişirin. Afiyet olsun...

