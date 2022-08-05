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Süt helvası nasıl yapılır? Süt helvası malzemeleri neler?

05.08.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süt helvası tarifi arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Süt helvasının bir porsiyonunda, yaklaşık 280 kalori bulunuyor. Bu sebeple bu helvanın, ölçülü tüketilmesi tavsiye ediliyor. Peki süt helvası nasıl yapılır? Süt helvası malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

Süt helvası nasıl yapılır? Süt helvası malzemeleri neler?

Süt helvasını evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bu helvayı hazırlarken unu devamlı olarak karıştırmanız çok önemlidir. Topaklanma olmaması için sütü ilave ederken sürekli karıştırın. Peki süt helvası nasıl yapılır? Süt helvası malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

SÜT HELVASI MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilya
Süt helvası
Yarım su bardağı un
3⁄4 su bardağı toz şeker
2.5 su bardağı süt

Süt helvası nasıl yapılır? Süt helvası malzemeleri neler?

SÜT HELVASI NASIL YAPILIR?

Bir tencerede tereyağını eritin ve un ilave edip 2-3 dakika kavurun. Ardından sütü yavaşça ilave edip karıştırın. Toz şekeri de ekleyip kaynatın. Vanilyayı da ilave ettikten sonra karıştırın ve ocaktan alın.

Karışımı güveç kaplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri iyice kızarana dek pişirin. Afiyet olsun...

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Anahtar Kelimeler:
helva süt helvası
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