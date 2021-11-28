Süt Kardeşler nerede ve ne zaman çekildi? Süt Kardeşler oyuncuları kimler?

Süt Kardeşler filminin yönetmenliği ve yapımcılığı Ertem Eğilmez'e ait. Filmin senaryosu ise Hüseyin Rahmi Gürpınar ile Sadık Şendil tarafından yazıldı. Süt Kardeşler filmi yıllardır seyirci tarafından ilgi ile izlenen başarılı yapımlar arasında yer alıyor. İşte merak edilenler...
Kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı, sütoğlu Şaban zannedip eve alır. Sinirli abisi Hüsamettin’e Ramazan’ı, damadı Bayram olarak tanıtır. Sonrasında ise konağa gerçek Şaban'ın ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle olaylar sarpa sarar. Şaban, Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşıktır ve onun peşinde dolaşır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır.
Süt Kardeşler filminin çekimleri İstanbul Yeşilköy'deki Simenoğlu Köşkü'nde gerçekleştirildi. Bazı sahnelerin çekimi ise Sarıyer Yeniköy'deki Said Halim Paşa Yalısı'nda yapıldı.
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