Süt Kardeşler nerede ve ne zaman çekildi? Süt Kardeşler oyuncuları kimler?

Süt Kardeşler filminin yönetmenliği ve yapımcılığı Ertem Eğilmez'e ait. Filmin senaryosu ise Hüseyin Rahmi Gürpınar ile Sadık Şendil tarafından yazıldı. Süt Kardeşler filmi yıllardır seyirci tarafından ilgi ile izlenen başarılı yapımlar arasında yer alıyor. İşte merak edilenler...

SÜT KARDEŞLER KONUSU

Kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı, sütoğlu Şaban zannedip eve alır. Sinirli abisi Hüsamettin’e Ramazan’ı, damadı Bayram olarak tanıtır. Sonrasında ise konağa gerçek Şaban'ın ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle olaylar sarpa sarar. Şaban, Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşıktır ve onun peşinde dolaşır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır.

SÜT KARDEŞLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Süt Kardeşler filminin çekimleri İstanbul Yeşilköy'deki Simenoğlu Köşkü'nde gerçekleştirildi. Bazı sahnelerin çekimi ise Sarıyer Yeniköy'deki Said Halim Paşa Yalısı'nda yapıldı.

SÜT KARDEŞLER OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Şaban

Şener Şen - Hüsamettin

Adile Naşit - Melek

Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi

Hale Soygazi - Bihter

Dinçer Çekmez - Çavuş

Ayşen Gruda - Emine

Ali Şen - Kerami Bey Amca

Türker Tekin - Kahya

Jale Altuğ - Afife

Halit Akçatepe - Ramazan

Yasemin Esmergül - Yasemin

Ergin Orbey - Bayram



