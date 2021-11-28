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Süt Kardeşler nerede ve ne zaman çekildi? Süt Kardeşler oyuncuları kimler?

28.11.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süt kardeşler Türk sinemasının en değerli filmleri arasında yer alıyor. Süt Kardeşler filminin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi değerli oyuncular yer alıyor. Süt Kardeşler filmi 1976'da beyazperdeye çıktı. Yıllardır ilgi ile izlenen film Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani kitabından sinemaya uyarlandı.

Süt Kardeşler nerede ve ne zaman çekildi? Süt Kardeşler oyuncuları kimler?

Süt Kardeşler filminin yönetmenliği ve yapımcılığı Ertem Eğilmez'e ait. Filmin senaryosu ise Hüseyin Rahmi Gürpınar ile Sadık Şendil tarafından yazıldı. Süt Kardeşler filmi yıllardır seyirci tarafından ilgi ile izlenen başarılı yapımlar arasında yer alıyor. İşte merak edilenler...

SÜT KARDEŞLER KONUSU

Kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı, sütoğlu Şaban zannedip eve alır. Sinirli abisi Hüsamettin’e Ramazan’ı, damadı Bayram olarak tanıtır. Sonrasında ise konağa gerçek Şaban'ın ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle olaylar sarpa sarar. Şaban, Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşıktır ve onun peşinde dolaşır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır.

SÜT KARDEŞLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Süt Kardeşler filminin çekimleri İstanbul Yeşilköy'deki Simenoğlu Köşkü'nde gerçekleştirildi. Bazı sahnelerin çekimi ise Sarıyer Yeniköy'deki Said Halim Paşa Yalısı'nda yapıldı.

Süt Kardeşler nerede ve ne zaman çekildi? Süt Kardeşler oyuncuları kimler?

SÜT KARDEŞLER OYUNCULARI KİMLER?

  • Kemal Sunal - Şaban
  • Şener Şen - Hüsamettin
  • Adile Naşit - Melek
  • Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi
  • Hale Soygazi - Bihter
  • Dinçer Çekmez - Çavuş
  • Ayşen Gruda - Emine
  • Ali Şen - Kerami Bey Amca
  • Türker Tekin - Kahya
  • Jale Altuğ - Afife
  • Halit Akçatepe - Ramazan
  • Yasemin Esmergül - Yasemin
  • Ergin Orbey - Bayram

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Senaristi açıkladı: Devam filmi değilSenaristi açıkladı: Devam filmi değil
Anahtar Kelimeler:
Adile Naşit Kemal Sunal
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