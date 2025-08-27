Süt üretimindeki düşüş kaşar üretimini vurdu!

Süt üretiminin yetersizliği kaşar üreticilerini zor durumda bıraktı. Ardahan’ın Posof ilçesinde yaşanan şap hastalığı besicileri olduğu kadar kaşar üreticilerini de zor durumda bıraktı.

“POSOF KAŞARI” ADLI SAHTE ÜRÜNLER

Tekin, Ardahan ve Kars’ta “Posof kaşarı” adı altında sahte ürünler üretildiğini belirterek, gerçek Ilgar kaşarının yalnızca Posof’ta üretildiğinin altını çizdi.

SÜT OLMADIĞI İÇİN FABRİKA ÜRETİMİ DURDURDU

Posof’ta üretim yapan Ilgar kaşarı fabrikası üretimini durdurma kararı aldı. Fabrika sahibi Yüksen Tekin, yıllardan beri işlettiği fabrikasını süt olmayınca kapatmak zorunda kaldığını söyledi.

ILGAR KAŞARI SADECE POSOF'TA

Tekin yaptığı açıklamasında tescilli Posof kaşarının Ardahan ve Karsta aynı adla sahte kaşarlar üretildiğini belirterek gerçek ılgar kaşarı sadece Posof'ta üretildiğini belitti.

