Süt üretimindeki düşüş kaşar üretimini vurdu!

Süt üretiminin yetersizliği kaşar üreticilerini zor durumda bıraktı. Ardahan’ın Posof ilçesinde yaşanan şap hastalığı besicileri olduğu kadar kaşar üreticilerini de zor durumda bıraktı.
Tekin, Ardahan ve Kars’ta “Posof kaşarı” adı altında sahte ürünler üretildiğini belirterek, gerçek Ilgar kaşarının yalnızca Posof’ta üretildiğinin altını çizdi.
Posof’ta üretim yapan Ilgar kaşarı fabrikası üretimini durdurma kararı aldı. Fabrika sahibi Yüksen Tekin, yıllardan beri işlettiği fabrikasını süt olmayınca kapatmak zorunda kaldığını söyledi.
