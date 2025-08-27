YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Süt üretimindeki düşüş kaşar üretimini vurdu!

Ardahan’ın Posof ilçesinde şap hastalığı nedeniyle yaşanan süt üretimi yetersizliği, bölgedeki kaşar üreticilerini zor durumda bıraktı. İlçede faaliyet gösteren ve tescilli Ilgar kaşarı üretimi yapan fabrikanın sahibi Yüksen Tekin, yeterli süt temin edemedikleri için yıllardır işlettiği üretim tesisini kapatma kararı aldığını açıkladı.

Süt üretimindeki düşüş kaşar üretimini vurdu!

Süt üretiminin yetersizliği kaşar üreticilerini zor durumda bıraktı. Ardahan’ın Posof ilçesinde yaşanan şap hastalığı besicileri olduğu kadar kaşar üreticilerini de zor durumda bıraktı.

Süt üretimindeki düşüş kaşar üretimini vurdu! 1

“POSOF KAŞARI” ADLI SAHTE ÜRÜNLER

Tekin, Ardahan ve Kars’ta “Posof kaşarı” adı altında sahte ürünler üretildiğini belirterek, gerçek Ilgar kaşarının yalnızca Posof’ta üretildiğinin altını çizdi.

Süt üretimindeki düşüş kaşar üretimini vurdu! 2

SÜT OLMADIĞI İÇİN FABRİKA ÜRETİMİ DURDURDU

Posof’ta üretim yapan Ilgar kaşarı fabrikası üretimini durdurma kararı aldı. Fabrika sahibi Yüksen Tekin, yıllardan beri işlettiği fabrikasını süt olmayınca kapatmak zorunda kaldığını söyledi.

Süt üretimindeki düşüş kaşar üretimini vurdu! 3

ILGAR KAŞARI SADECE POSOF'TA

Tekin yaptığı açıklamasında tescilli Posof kaşarının Ardahan ve Karsta aynı adla sahte kaşarlar üretildiğini belirterek gerçek ılgar kaşarı sadece Posof'ta üretildiğini belitti.

Süt üretimindeki düşüş kaşar üretimini vurdu! 4

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kış aylarının vazgeçilmezi: Fiyatı altınla yarışıyordu, düşüşe geçti!Kış aylarının vazgeçilmezi: Fiyatı altınla yarışıyordu, düşüşe geçti!
Kardiyologların önerdiği mucizevi besin...Kardiyologların önerdiği mucizevi besin...

Anahtar Kelimeler:
Posof kaşar peyniri kaşar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

Hakan Çakır cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

'Bilmeden kullandım' devri bitiyor

İfşalar sürerken "İslamcı abinin de uykusu kaçsın..." diyerek örnekler verdi

İfşalar sürerken "İslamcı abinin de uykusu kaçsın..." diyerek örnekler verdi

Galatasaray yıldız oyuncuyu bitirdi! Transfer her an açıklanabilir...

Galatasaray yıldız oyuncuyu bitirdi! Transfer her an açıklanabilir...

Kardiyologların önerdiği mucizevi besin...

Kardiyologların önerdiği mucizevi besin...

60 derece sıcakta günlüğü 2 bin TL'ye çalışıyor!

60 derece sıcakta günlüğü 2 bin TL'ye çalışıyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.