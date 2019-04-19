YEMEK

Sütle karıştırıp yüzünüze sürdüğünüzde...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.04.2019 09:49 | Son Güncelleme

Sadece diyet yaparken tercih edilen yulaf, aslında sadece zayıflatmakla kalmıyor. Sağlığımıza olan etkileri bundan çok öte. Kalp ve damar hastalıklarından cilt dokusuna kadar fayda sağlayan yulaf lapasını kahvaltı dahil olmak üzere farklı öğünlerde de tüketerek mucize etkilerinden yararlanabilirsiniz.

Sütle karıştırıp yüzünüze sürdüğünüzde...

Yüksek oranda lif ve protein içeren yulaf, zengin bir besin değerine sahiptir. Sahip olduğu B1, B3, çinko ve selenyum sayesinde pek çok sağlık sorununun üstesinden gelebilir. İşte yulafı zayıflamaya yardımcı olacak bir besin olmaktan çok daha öteye taşıyacak değerli bilgiler...

yulaf

8 yemek kaşığı yulaf lapası, vücudun ihtiyaç duyduğu günlük protein ihtiyacının yüzde 15'ini karşılar. Kasları kuvvetlendirme etkisi vardır.

Avenanthramide antioksidanı içerir. Bu sayede kan basıncını düzenler ve kan şekerini dengeler.

Yulafın doğal temizleyici özelliği vardır. İçindeki saponin maddesi cildi fazla yağ ve kirden arındırır. Yarım bardak yulafı süt ile karıştırıp bir gece bekletin. Sabah uyandığınızda süzün ve kalan suyla cildinizi yıkayın. Her gün bu işlemi yaptığınızda cildinizi yağ ve kirden arındırarak, cilt tonunuzu da eşitlemiş olacaksınız. Bu maske cilt lekelerini de ortadan kaldırabilir.

lapa

İçindeki sağlıklı yağlar sayesinde kalp sağlığını ve dolaşım sistemini destekler. Yüksek oranda antioksidan sahibidir. Bu da damar sağlığı için son derece değerlidir.

Gerçek bir sindirim sistemi dostudur. Günlük 35 gram tüketildiğinde günlük ihtiyacımızın büyük bir kısmını karşılamış oluruz. Kabızlık problemi yaşayanlar için etkilidir. Bağırsak hareketlerini hızlandırır.

iStock-183818168

Linoleik asit ve çözünebilir lifler sayesinde kandaki kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

Metabolizmayı hızlandırır ve tok tutar. Kilo verme konusunda size destek olmasını istiyorsanız düzenli tüketimi şarttır.

PARTNERSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyorSelvi Boylum Al Yazmalım filminin Samet'ini şimdi gören şoke oluyor
İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...
Sadece 2 yaprağı bakın neye iyi geliyor!Sadece 2 yaprağı bakın neye iyi geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yulaf lapası faydaları yulaf neye iyi gelir

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan otel odasında yatak pozu!

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

Arka Sokaklar kadrosuna 5 yeni isim!

Biberli baklavaya ilgi büyük! Kuyruklar oluştu kısa sürede tükendi

Biberli baklavaya ilgi büyük! Kuyruklar oluştu kısa sürede tükendi

Babasından öğrendi! 50 yıldır ekmeğini ondan çıkarıyor

Babasından öğrendi! 50 yıldır ekmeğini ondan çıkarıyor

Düdüklü tencerenin asıl patlama nedeni...

Düdüklü tencerenin asıl patlama nedeni...

O dönemde ağzınıza bile sürmemelisiniz! Çünkü...

O dönemde ağzınıza bile sürmemelisiniz! Çünkü...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kraliçe Elizabeth yanında bu kek olmadan seyahat edemiyor

Kraliçe Elizabeth yanında bu kek olmadan seyahat edemiyor

Sevdiklerini şaşırtmak isteyenlere özel anlatıyoruz: Fal kurabiyesi nedir?

İçinden öyle bir şey çıkıyor ki...

Sadece 2 yaprağı bile bakın nelere iyi geliyor!

Sadece 2 yaprağı bakın neye iyi geliyor!

77 yaşındaki Youtuber Saniye Anne! Youtube'a girmesinin asıl nedeni hepimizi duygulandırıyor

77 yaşındaki Youtuber Saniye Anne! Youtube'a girmesinin asıl nedeni hepimizi duygulandırıyor

Biberli baklavaya ilgi büyük! Kuyruklar oluştu kısa sürede tükendi

Biberli baklavaya ilgi büyük! Kuyruklar oluştu kısa sürede tükendi

İster beş çayına ister kahvaltıya: Birbirinden enfes 5 börek tarifi

Bu böreğin tadına bakan ondan vazgeçemiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.