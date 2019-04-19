Sütle karıştırıp yüzünüze sürdüğünüzde...

Yüksek oranda lif ve protein içeren yulaf, zengin bir besin değerine sahiptir. Sahip olduğu B1, B3, çinko ve selenyum sayesinde pek çok sağlık sorununun üstesinden gelebilir. İşte yulafı zayıflamaya yardımcı olacak bir besin olmaktan çok daha öteye taşıyacak değerli bilgiler...

8 yemek kaşığı yulaf lapası, vücudun ihtiyaç duyduğu günlük protein ihtiyacının yüzde 15'ini karşılar. Kasları kuvvetlendirme etkisi vardır.

Avenanthramide antioksidanı içerir. Bu sayede kan basıncını düzenler ve kan şekerini dengeler.

Yulafın doğal temizleyici özelliği vardır. İçindeki saponin maddesi cildi fazla yağ ve kirden arındırır. Yarım bardak yulafı süt ile karıştırıp bir gece bekletin. Sabah uyandığınızda süzün ve kalan suyla cildinizi yıkayın. Her gün bu işlemi yaptığınızda cildinizi yağ ve kirden arındırarak, cilt tonunuzu da eşitlemiş olacaksınız. Bu maske cilt lekelerini de ortadan kaldırabilir.

İçindeki sağlıklı yağlar sayesinde kalp sağlığını ve dolaşım sistemini destekler. Yüksek oranda antioksidan sahibidir. Bu da damar sağlığı için son derece değerlidir.