Haberimizde yer alan sütsüz keke isterseniz ceviz, üzün, fındık gibi malzemeler ekleyebilirsiniz. Bu kekin içinde süt ve yoğurt bulunmuyor. Peki sütsüz kek nasıl yapılır? Sütsüz kek malzemeleri neler? İşte detaylar...

SÜTSÜZ KEK MALZEMELERİ

1 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

3 - 3,5 su bardağı un

1/2 su bardağı sıvı yağ

1,5 çay bardağı su

3 adet yumurta

2 paket vanilya

SÜTSÜZ KEK TARİFİ

Toz şekeri ve yumurtayı karıştırın. Sonrasında su ve sıvı yağ ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Kabartma tozunu ve vanilyayı da karışımın içine attıktan sonra üzerine un da ilave ederek akışkan kıvamlı kek elde edin.

Kek kalıbını yağlayın ve kek harcını kalıba aktarın. Karışımı, önceden ısıtılmış 180 derecede fırına verin. Yaklaşık 30-40 dakika boyunca pişmesi yeterli olacaktır. Sonrasında fırından alın ve oda sıcaklığında soğuması için bekleyin. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun...

