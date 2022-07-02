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Sütyensiz ev hali olay oldu! Didem Soydan ayna pozuyla nefes kesti...

02.07.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken Didem Soydan sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle her paylaşımı yakından takip edilen güzel manken, son olarak sütyensiz ev haliyle olay yarattı. Soydan'ın ayna pozu nefes kesti.

Sütyensiz ev hali olay oldu! Didem Soydan ayna pozuyla nefes kesti...

Ünlü oyuncu Burak Deniz ile ilişkisine dolu dizgin devam eden güzel manken Didem Soydan, cesur paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Sütyensiz ev haliyle ayna karşısında poz veren güzel manken paylaşımıyla sosyal medyayı resmen salladı.

SÜTYENSİZ EV HALİYLE DİKKAT ÇEKTİ

765 bin takipçili Instagram hesabından sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan güzel manken Didem Soydan, son olarak sütyensiz ev haliyle olay yarattı.

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Pembe kıyafetleriyle sütyensiz ayna pozunu paylaşan Soydan, güzelliğiyle takipçilerinin dikkatini çekti.

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BEYAZ ELBİSELİ GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Fiziğinin güzelliğiyle dikkatlerine üzerine çeken Didem Soydan, son olarak geçtiğimiz gün beyaz elbisesiyle verdiği göğüs dekolteli pozla takipçilerini büyüledi.

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Hafif transparan elbisesiyle birbirinden güzel pozlar veren Soydan'a takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

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Saçlarını arkadan toplayarak poz veren Soydan'a takipçileri 'alev' emojileri yağdırmayı ihmal etmedi.

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