Sütyensiz pozu olay olmuştu! Mine Tugay derin yırtmacıyla nefes kesti

Geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozuyla gündem olan Mine Tugay, şimdi de derin yırtmaçlı pozuyla beğeni topladı. Her pozuyla on binlerce beğeni alan Tugay, o pozuyla olay oldu.

DERİN YIRTMAÇLI POZUYLA OLAY OLDU

43 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, derin yırtmaçlı pozuyla yaklaşık 150 bin beğeni aldı.

Mine Tugay'a, "İlah mısın silah mı?", "Hastayım sana" gibi yorumlar yapıldı.

Pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Mine Tugay, yıllarca ekran önünde yer aldı.

Gülbeyaz, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Çilek Kokusu gibi projelerde yer alan yılların oyuncusu, en son Gülümse Kaderine dizisinde Neval rolüne hayat verdi.

27 Nisan 2022'de başlayan Gülümse Kaderine dizisi 25 Mayıs 2022'de sona erdi.





