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  4. Sütyensiz pozu olay olmuştu! Mine Tugay derin yırtmacıyla nefes kesti

Sütyensiz pozu olay olmuştu! Mine Tugay derin yırtmacıyla nefes kesti

16.06.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en çok takip edilen isimlerinin başında gelen Mine Tugay, olay yaratan pozlarına tam gaz devam ediyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, derin yırtmaçlı pozuyla adeta nefes kesti.

Sütyensiz pozu olay olmuştu! Mine Tugay derin yırtmacıyla nefes kesti

Geçtiğimiz günlerde sütyensiz pozuyla gündem olan Mine Tugay, şimdi de derin yırtmaçlı pozuyla beğeni topladı. Her pozuyla on binlerce beğeni alan Tugay, o pozuyla olay oldu.

DERİN YIRTMAÇLI POZUYLA OLAY OLDU

43 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, derin yırtmaçlı pozuyla yaklaşık 150 bin beğeni aldı.

Sütyensiz pozu olay olmuştu! Mine Tugay derin yırtmacıyla nefes kesti

Mine Tugay'a, "İlah mısın silah mı?", "Hastayım sana" gibi yorumlar yapıldı.

Sütyensiz pozu olay olmuştu! Mine Tugay derin yırtmacıyla nefes kesti

Pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Mine Tugay, yıllarca ekran önünde yer aldı.

Sütyensiz pozu olay olmuştu! Mine Tugay derin yırtmacıyla nefes kesti

Gülbeyaz, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir, Çilek Kokusu gibi projelerde yer alan yılların oyuncusu, en son Gülümse Kaderine dizisinde Neval rolüne hayat verdi.

Sütyensiz pozu olay olmuştu! Mine Tugay derin yırtmacıyla nefes kesti

27 Nisan 2022'de başlayan Gülümse Kaderine dizisi 25 Mayıs 2022'de sona erdi.

Sütyensiz pozu olay olmuştu! Mine Tugay derin yırtmacıyla nefes kesti

Sütyensiz pozu olay olmuştu! Mine Tugay derin yırtmacıyla nefes kesti

Sütyensiz pozu olay olmuştu! Mine Tugay derin yırtmacıyla nefes kesti

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Mine Tugay Instagram
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