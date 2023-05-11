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Sütyensiz seçimleri yüzünden hedefteydi! Beyaz taytıyla boy gösterdi

11.05.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Podyumların en çok aranan isimlerinden Kendall Jenner'in son dönemde transparan seçimleri öne çıkıyor. Sütyen sevmeyen ünlü isimlerden olan model son pozlarıyla da adından söz ettirdi.

Sütyensiz seçimleri yüzünden hedefteydi! Beyaz taytıyla boy gösterdi

Sütyensiz seçimler yaptığı için zaman zaman eleştirilen model Kendall Jenner pozlarıyla da olay oluyor. İddialı seçimleriyle poz veren modelin sütyensiz kıyafetlerinin "uydurma" görünebileceği ve her zaman göz alıcı görünmeyebileceği yorumları gündemdeydi.

Bu iddiaları umursamayan Jenner beyaz takımıyla kamera karşısına geçti.

Porto Rikolu rapçi Bad Bunny ile birlikte olan model ablası Kim Kardashian'ın markası SKIMS ürünlerini giyerek poz verdi.

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Tamamen beyaz olan takımıyla poz veren modele beğeni yağdı. Beyaz üzerine yapışan kısa taytıyla fiziğini sergileyen Kendall Jenner karın kaslarıyla adeta şov yaptı.

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