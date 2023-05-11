Sütyensiz seçimleri yüzünden hedefteydi! Beyaz taytıyla boy gösterdi

Sütyensiz seçimler yaptığı için zaman zaman eleştirilen model Kendall Jenner pozlarıyla da olay oluyor. İddialı seçimleriyle poz veren modelin sütyensiz kıyafetlerinin "uydurma" görünebileceği ve her zaman göz alıcı görünmeyebileceği yorumları gündemdeydi.

Bu iddiaları umursamayan Jenner beyaz takımıyla kamera karşısına geçti.

Porto Rikolu rapçi Bad Bunny ile birlikte olan model ablası Kim Kardashian'ın markası SKIMS ürünlerini giyerek poz verdi.

Tamamen beyaz olan takımıyla poz veren modele beğeni yağdı. Beyaz üzerine yapışan kısa taytıyla fiziğini sergileyen Kendall Jenner karın kaslarıyla adeta şov yaptı.