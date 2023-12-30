Suudi Arabistan’da bir skandal daha! Fox TV ekibine canlı yayında müdahale ettiler: “Bizi polis aracına götürüyorlar”

Türkiye dün akşamdan bu yana Suudi Arabistan’da yaşanan skandal gelişmeyi yakından takip ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçını takip etmek için Riyad’da bulunan FOX TV ekibine de Suudi yetkililer canlı yayında müdahale etti.

Muhabir Elvan Arat'ın, "Çok büyük güçlük çıkarıyorlar, şu an yayını durdurmak zorundayız. Hatta bizi polis aracına götürüyorlar" demesinin ardından da yayın aniden kesildi.

Bir süre sonra yayına tekrar bağlanan Arat, "Yayını devam ettiremiyoruz. Buradaki Suudi görevliler yayın yapmamıza izin vermiyor. Bizi polis arabasına götürmeye çalıştılar. Şu anda güvendeyiz. Kameramızı kırmaya çalıştılar, gözaltına almaya çalıştılar. Sağ olsunlar Fenerbahçe kafilesinin güvenlik görevlileri yardımcı oldu. Buradaki tansiyon oldukça yüksek. Bu agresifliğin sebebini anlamış değiliz" şeklinde bir açıklama yaptı.







