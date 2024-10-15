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  4. Suudi Arabistan'da Galata Kulesi'ne özenildi, tema parkın ortasına minyatürü yapıldı

Suudi Arabistan'da Galata Kulesi'ne özenildi, tema parkın ortasına minyatürü yapıldı

15.10.2024 16:19
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.10.2024 16:19
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Suudi Arabistan’ın Riyad kentindeki tema parkında, minyatür Galata Kulesi ziyaretçi akınına uğradı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan kule, Arap halkının ilgisini çekti. Galata Kulesi'nin minyatür versiyonunu görmenin bedeli ise kurla çarpıldığında 1000 TL. Eşsiz yapının orijinalini dışardan görmek ise bedava.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde bulunan tema parkında Türkiye rüzgarı esiyor. Parkın ortasına kurulan minyatür Galata Kulesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Dönem dönem farklı ülkelerin kendine özgü mimari yapılarının minyatür versiyonlarını sunan tema parkta, Galata Kulesi büyük ilgi gördü.

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AKIN ETTİLER

Sosyal medyada Galata Kulesi'nin görüntülerinin paylaşılmasıyla birlikte, Arap halkı parka akın etti. Benzersiz mimari yapısıyla dikkat çeken Galata Kulesi, ziyaretçilerin fotoğraf çekinmek için en çok tercih ettiği noktalardan biri haline geldi. Galata Kulesi'nin önünde İstiklal Caddesi'nin simgesi tramvay ve arkasında Kapalı Çarşı'nın kapısı da bulunmakta.

Tema parkı daha öncesinde de Eyfel Kulesi ve Piramitler gibi başka ülkelerinde mimari eserlerinin küçük kopyalarını yapmıştı.

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GÖRMEYE GİTMENİN BEDELİ

Eğer bu tema parkı görmek isterseniz bedeli tam 109 Suudi Arabistan Riyali, bu fiyat ABD parasıyla 29 Dolar, Türk lirasına çevirildiğinde ise yaklaşık 1000 TL.

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GALATA KULESİ'NİN ÖNEMİ

Galata Kulesi, 14. yüzyılda Cenevizliler tarafından inşa edilmiştir ve İstanbul'un simgelerinden biri olarak kabul edilir. 67 metre yüksekliğindeki kule, tarihi boyunca çeşitli işlevlere sahip olmuş, gözlem kulesi ve fener olarak kullanılmıştır. Tanıklık ettiği en büyük olaylardan biri ise Hezârfen Ahmed Çelebi'nin, Seyahatnâme'de geçen anlatısına göre 1632 yılında lodoslu bir havada Galata Kulesi'nden kuş kanatlarına benzer bir araç takarak kendini boşluğa bırakmış, İstanbul Boğazı'nda 3.358 metre süzülerek Üsküdar'da yer alan Doğancılar Meydanı'na inmiştir.

Günümüzde ise, ziyaretçilerine muhteşem İstanbul manzarası sunarak, şehrin önemli turistik noktalarından biri olmaya devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Galata Kulesi Eyfel Kulesi
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