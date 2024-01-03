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Suudi Arabistan skandalı sonrası sessiz kalan Mehmet Büyükekşi görevi bırakıyor! Yerine gelecek isim de şimdiden belli oldu...

03.01.2024 14:59 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de tartışma konusu olan ve istifası istenen Mehmet Büyükekşi için ortaya yeni bir iddia atıldı. Son olarak Süper Kupa maçını Suudi Arabistan'da oynatılmasını teklif eden ve yaşanan krizin baş mimarı olarak gösterilen Büyükekşi'nin istifa edeceği aktarıldı.

Suudi Arabistan skandalı sonrası sessiz kalan Mehmet Büyükekşi görevi bırakıyor! Yerine gelecek isim de şimdiden belli oldu...

TFF'de Mehmet Büyükekşi dönemi sona eriyor. Süper Kupa skandalı sonrası iyiden iyiye topun ağzına gelen Büyükekşi, yakın çevresine görevi bırakacağını ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN KRİZİ

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçını Suudi Arabistan'da oynatmayı teklif eden Büyükekşi, Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir hamle yapması büyük tepkiyle karşılanmıştı. Maçın oynanmasına saatler kala Atatürk posterleri ve tişörtlerine izin verilmediği için iki takımın da sahaya çıkmadığı hatırlanırken, tüm fatura Mehmet Büyükekşi'ye kesilmişti.

HALİL UMUT MELER'E YUMRUKLU SALDIRI

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Sezon başından beri hakemlerin üstünde büyük baskı oluştu. Mehmet Büyükekşi'nin yaptığı atamalardan dolayı büyük tepki çeken Türk hakemleri, Ankaragücü maçında skandal bir olay yaşamıştı. FIFA Hakemi Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğramış ve dünya basınında bu olay büyük yankı uyandırmıştı.

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İSTANBULSPOR SAHADAN ÇEKİLMİŞTİ

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Mehmet Büyükekşi döneminde yaşanan olaylardan biri de İstanbulspor'un sahadan çekilmesiydi. Trabzonspor maçında hakem kararlarından dert yanan İstanbulspor başkanı sahaya girerek takımını sahadan çekmiş ve sonrasında puan silme cezası almıştı.

SUUDİ ARABİSTAN KONUSU UNUTULDU

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Suudi Arabistan'da yaşanan kriz sonrası TFF'nin doyurucu bir açıklama yapmaması ve sessizliğe bürünmesi Türk taraftarların sabrını iyiden iyiye taşırmıştı.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALMIŞTI

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Art niyetli söylemlerle ülkemizi bölgesinden, bölgesindeki ortaklarından koparma girişimlerinin farkındayız. Turizmi baltalamaya yönelik bir kampanya yürütülmüştü. Benzer bir kampanyanın muhalefetin spor üzerinden yürütmeye çalıştığını görüyoruz. Sırf kökeninden dolayı insanlar hakarete maruz bırakılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

BÜYÜKEKŞİ BIRAKIYOR

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Yakın çevresine yaptığı konuşmalarda TFF Başkanlığını bırakacağı öğrenilen Büyükekşi, gelen bu tepkilere daha fazla dayanamadı.

YERİNE GEÇECEK İSİM BELLİ OLDU

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Mehmet Büyükekşi'nin yerine geçmesi beklenen isim ise iş insanı Cemil Kazancı. Bir dönem Beşiktaş yönetim kurulunda yer alan Cemil Kazancı, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın sportif direktörü olan Ceyhun Kazancı'nın kuzeni olarak biliniyor.

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