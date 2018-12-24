Suya düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi

Ayt\u0131npark'ta bulunan bir havuza k\u00f6pe\u011fin d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6ren peyzaj i\u015f\u00e7isi harekete ge\u00e7ti. Buz gibi suya giren i\u015f\u00e7i k\u00f6pe\u011fi sudan \u00e7\u0131kard\u0131. Ya\u015fanan o anlar arkada\u015flar\u0131 taraf\u0131ndan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\n\u0130nce bel i\u00e7in kaburgalar\u0131n\u0131 bile ald\u0131rm\u0131\u015ft\u0131! Ama \u015fimdiki halini g\u00f6ren inanamad\u0131! Bu ne hal Sophia...Motosikletli sa\u00e7 d\u00fczelttiler!Dilleri demir yoluna yap\u0131\u015ft\u0131!
Okuyucu Yorumları 0 yorum