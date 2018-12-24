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Suya düşen köpeği kurtarmak için buz gibi suya girdi

kadir.gunduz kadir.gunduz
İLGİNÇ HABERLER  | 24.12.2018 09:13 | Son Güncelleme

Ankara'da bir işçinin bir köpeği kurtarmak için buz gibi suya girmesi 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

Aytınpark'ta bulunan bir havuza köpeğin düştüğünü gören peyzaj işçisi harekete geçti. Buz gibi suya giren işçi köpeği sudan çıkardı. Yaşanan o anlar arkadaşları tarafından görüntülendi.


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Anahtar Kelimeler:
Ankara işçi köpek

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