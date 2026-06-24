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Suyla buluşunca şişiyor, mideyi daha geç boşaltıyor! İşte son dönemin popüler tohumu

Eskişehir'de uzun yıllardır aktarlık yapan Metin Ağılönü, zayıflamak ve formunu korumak isteyen vatandaşların son dönemde en çok tercih ettiği ürünlerin başında yüksek lif kaynağıyla tokluk hissi veren karnıyarık otu tohumunun geldiğini söyledi.

Suyla buluşunca şişiyor, mideyi daha geç boşaltıyor! İşte son dönemin popüler tohumu

Aktar; kilo vermek, formunu korumak ve vücuttaki toksinlerden arınmak için kullanılabilecek bitkisel yöntemler hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu. Zayıflama sürecinde olan vatandaşların bitkisel yöntemlere olan ilgisinin arttığını belirtti. Karnıyarık otu tohumunun suyla temas ettiğinde jelimsi bir kıvam alarak mide boşalmasını geciktirdiğini ve tokluk hissi verdiğini ifade eden esnaf, bu ürünlerin tek başına yüzde yüz bir zayıflama sağlamayacağını vurgulayarak düzenli bir diyet ve dengeli beslenme programı uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

ZAYIFLAMAK İSTEYENLERİN GÜNDEMİNDE KARNIYARIK OTU TOHUMU VAR

Suyla buluşunca şişiyor, mideyi daha geç boşaltıyor! İşte son dönemin popüler tohumu 1

Karnıyarık otu tohumunun vücut üzerindeki faydalarına ve kilo verme sürecindeki destekleyici rolüne değinen Ağılönü, "Şimdiki gündemimizde karnıyarık otu tohumu var. Karnıyarık otu tohumu çok yüksek bir lif yapısı sayesinde suyla temasla şişerek jelimsi bir kıvam alır ve mide boşalmasını geciktirir. O yüzden aynı zamanda vücuda da bir tokluk hissi verir. Tatlı krizi varsa kişinin tatlı krizini önler. Aynı zamanda kilo verme sürecinde destekleyici bir tohum olarak da bilinir. Aynı zamanda mide bağırsak kan şekeri dengesini sağlar. Bağırsakları temizleme özelliği de vardır" şeklinde konuştu.

"YOĞURTLA VEYA SUYLA KARIŞTIRILARAK TÜKETİLEBİLİR"

Suyla buluşunca şişiyor, mideyi daha geç boşaltıyor! İşte son dönemin popüler tohumu 2

Ürünün kullanım şekli ve alternatif tüketim metotları hakkında bilgiler aktaran Ağılönü, "Bunu suyla karıştırıp sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı suyun içine karıştırıp bir 5-10 dakika bekledikten sonra içebilir ya da bir kase yoğurdun içerisine bir tatlı kaşığı kadar koyup 10 dakika kadar bekleyip onu da tüketebilir. Aynı zamanda karnıyarık otu da gluten rahatsızlığı olan kişiler için de hamur işlerine kataraktan da kullanılabilen bir ot türüdür" dedi.

Bitkisel ürünlerin kullanımında ölçüye sadık kalınması gerektiğini ve düzenli beslenme gerektiğini vurgulayan aktar Metin Ağılönü, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

Suyla buluşunca şişiyor, mideyi daha geç boşaltıyor! İşte son dönemin popüler tohumu 3

"İnsanlar bunları kullanırken verilen ölçü miktarında muhakkak kullanmaları gerekir. Yani ölçünün haricine çıkmaması gerekiyor. Bağırsakları çalıştıracak tokluk hissi verecek beni zayıflatacak diye de düşünmemek gerekir. Yani yüzde yüz diye bir şey söyleyemeyiz. Fakat çok büyük etkilerinin olduğunu vermiş olduğumuz müşterilerden gelen cevaplardan. Bunun yanı sıra da yine beraberinde de keten tohumuyla chia tohumunu da kullanmaya da devam etsinler. Bu tarz zayıflama yöntemlerinde kişinin kendisine de bağlıdır. Kişi her ne kadar diyetini yapmazsa, yediklerine içtiklerine de dikkat etmezse, her ne kadar bu tarz bitkileri kullansa bile etkisi azalacaktır."

Uyarı: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliği taşımamaktadır. Bitkisel ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışın. Özellikle kronik hastalığı olanlar, düzenli ilaç kullananlar, hamileler ve emziren anneler uzman görüşü almadan tüketmemelidir.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
diyet zayıflama
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