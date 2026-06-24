Göçün ve hafızanın saklı hikayesi: Kavala Kurabiyesi

Bugün Türkiye'nin de birçok şehrinde pastanelerde karşımıza çıkan bu kurabiyenin adı, Yunanistan'ın kuzeyindeki Kavala kentinden geliyor. Ancak araştırmaya başladığınızda, Kavala kurabiyesinin hikayesinin sandığınızdan çok daha karmaşık olduğunu fark ediyorsunuz. Çünkü bu kurabiye yalnızca Kavala'nın değil; Edirne'nin, Trakya'nın ve Osmanlı'nın ortak mutfak mirasının da bir parçası olarak görülüyor.

Kavala'dan Edirne'ye iki şehrin ortak lezzeti:

Kavala, Osmanlı döneminde Balkanlar'ın önemli liman kentlerinden biriydi. Yüzyıllar boyunca Türklerin, Rumların ve farklı toplulukların bir arada yaşadığı şehir; ticaret yollarının, kültürel etkileşimlerin ve mutfak alışverişlerinin de merkezlerinden biriydi. Bu nedenle bugün Kavala kurabiyesi olarak bildiğimiz tarifin kökenini tek bir şehre ya da tek bir topluma bağlamak oldukça zor.

Kurabiyenin Türkiye'deki hikayesi ise büyük ölçüde Edirne ile kesişiyor. Günümüzde birçok kaynak Kavala kurabiyesini Edirne'nin önemli gastronomik değerlerinden biri olarak kabul ediyor. Hatta bazı kaynaklarda "Edirne bademli kurabiyesi" olarak da anılıyor. Bol bademli yapısı, ağızda dağılan dokusu ve yoğun tereyağı aromasıyla Edirne'nin en bilinen lezzetlerinden biri hâline gelmiş durumda.

Kurabiyenin kökenine ilişkin anlatılardan biri, tarifin Osmanlı saray mutfağına kadar uzandığını öne sürüyor. Kesin tarihi belgeler sınırlı olsa da, bademin bol kullanıldığı bu tür kurabiyelerin Osmanlı mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olduğu biliniyor. Özellikle Edirne'nin uzun yıllar Osmanlı'ya başkentlik yapmış olması, kurabiyenin saray mutfağıyla ilişkilendirilmesinin nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Bu hikayeyi daha da ilginç kılan şey ise sınırların değişmesine rağmen tariflerin yaşamaya devam etmesi. 20. yüzyılın başında Balkanlar'da yaşanan savaşlar, göçler ve nüfus hareketleri milyonlarca insanın hayatını değiştirdi. İnsanlar yaşadıkları şehirlerden ayrılmak zorunda kaldı; ancak tariflerini, mutfak alışkanlıklarını ve damak hafızalarını yanlarında götürdüler.

Belki de bu nedenle Kavala kurabiyesi bugün hem Kavala'nın hem de Edirne'nin hikayesinde kendine yer bulabiliyor. Çünkü bazı tarifler yalnızca bir coğrafyaya ait olmuyor; onları yaşatan insanların hafızasında varlığını sürdürüyor.

Geçtiğimiz aylarda Kavala'yı ziyaret ettiğimde, adını taşıyan bu kurabiyeyi yerinde tatma fırsatı buldum. Lezzeti Türkiye'de alıştığımız Kavala kurabiyesine oldukça benziyordu: bol bademli, ağızda dağılan ve pudra şekeriyle kaplı. Ancak beni etkileyen şey yalnızca tadı değildi. O kurabiyeyi, adını aldığı şehirde yemek; yıllardır bildiğim bir lezzetin arkasındaki kültürel hikayeyi daha görünür hâle getirdi. Çünkü bazen bir yiyeceğin değeri yalnızca tarifinde saklı değildir. Onu anlamlı kılan, taşıdığı hikayedir.

Kavala kurabiyesi de tam olarak böyle bir lezzet. Bir yanda Osmanlı'nın çok kültürlü mutfak mirası, diğer yanda Balkanlar ile Anadolu arasındaki tarihsel bağlar... Bir kurabiyenin içine sığan şey bazen yalnızca badem ve tereyağı değil; yüzyılların ortak hafızası da olabiliyor.