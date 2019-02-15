Switch için beklenen Pokemon demosu yayınlandı

Nintendo Switch’in kısa sürede önemli bir başarı yakalamasının temel etkenlerinden birisi de Pokemon diyebiliriz. Japon konsol devi Switch için yeni bir pokemon oyunu geleceğini açıklamasının ardından satışlarda artış meydana gelmişti. Nitekim geçtiğimiz yıl 16 Kasım’da Pokemon Let’s Go Pikachu ve Let’s Go Evee’nin satışa sunulmasıyla Switch’e olan ilgi de arttı.

Bilindiği üzere Nintendo Switch bir süredir ülkemizde de resmi kanallar vasıtasıyla satılmakta. Konsolun güncel fiyatı 2700TL civarında dolaşıyor. Oyun almak istediğinizde ise bunun üzerinde bir 300 – 400TL daha eklemeniz gerekiyor. Çünkü Switch oyunları PS4 ve Xbox One oyunlarına nazaran daha pahalı.

İşin kötü yanı Switch’te yayınlanan demo sayısı da hayli kısıtlı. Yani öyle kolay kolay bir demo ile karşılaşmıyoruz. Buna en basit örnek Pokemon Let’s Go Pikachu.

Oyun geçtiğimiz Kasım ayında çıkmış olmasına rağmen demosu yeni yayınlandı. Dilerseniz demoyu an itibariyle Nintendo e-shop üzerinden indirebilirsiniz. Peki demo oyun severlere neler vaat ediyor?