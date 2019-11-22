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Sword & Shield en çok satan oyun olmayı başardı

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Nintendo ve The Pokemon Company işbirliğiyle geliştirilen Pokemon Sword & Shield 15 Kasım’da Switch ve Switch Lite için raflardaki yerini almıştı. Nintendo oyunun ilk haftasına dair satış rakamlarını geçtiğimiz gün takipçileri ile paylaştı.

Sword & Shield en çok satan oyun olmayı başardı

Japon konsol devinden paylaşılan rakamlara göre Pokemon serisinin yeni oyunu ilk haftasında dünya genelinde 6 milyonun üzerinde sattı. Bu rakamlarla birlikte Pokemon Sword çıkış haftasında en çok satan ve en hızlı satan Switch oyunu olma unvanını da ele geçirdi.

Ayrıca Japonya’nın önde gelen oyun mecralarından biri olan Famitsu da yeni Pokemon oyununun satış rakamlarına ilişkin bazı bilgiler paylaştı.

Famitsu’da yer alan bilgilere göre Pokemon serisinin yeni oyunu Japonya’da ilk 3 günde 1.36 milyon kopya satmış. Önceki rekor 1.23 milyon adet ile Super Smash Bros.’a aitti. Görünen o ki Pokemon bir kez da Switch’ damga vuracak.

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Sword & Shield nintendo

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