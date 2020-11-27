Sydney Sweeney gizemli adamla sarmaş dolaş

Euphoria yıldızı Sydney Sweeney, geçtiğimiz haftalarda HBO'nun dizisi 'The White Lotus'un çekimi için gittiği Hawaii sahilinde gizemli bir adamla yakınlaşırken görüldü.

İddialara göre, Sydney'in 'gizemli adamı' Chicago'daki popüler bir pizzacının sahibi olan Jonathan Davino.

Sweeney ve Davino'nun ilk olarak 2018 yılında isimleri yan yana anılmıştı. Çift bir gününü sahilde oynayarak, güneşte uzanarak ve yüzerek geçirdi.

Deniz keyifli zaman geçiren Sydney, bacaklarını bir ara adamına beline dolayarak kendine yakın tuttu. Sydney muhteşem fiziğini sergileyen şık siyah iki parçalı bir mayo giydi. Çift,bir ara çocuklar gibi kumdan kale yaparak keyifli zaman geçirdi.



