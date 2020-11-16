Sylvester Stallone da süper kahraman dünyasına adım attı! The Suicide Squad kadrosuna dahil oldu

Sylvester Stallone, The Suicide Squad filminin kadrosuna katıldı. Duyuruyu, filmin yönetmeni James Gunn yaptı. Sosyal medyadan Sylvester Stallone ile bir fotoğrafını paylaşan yönetmen altına şunlar yazdı:

"Arkadaşım Slyvester Stallone'la çalışmayı her zaman seviyorum ve bugün #TheSuicideSquad'daki çalışmalarımız bir istisna değildi. Sly, ikonik bir film yıldızı olmasına rağmen, çoğu insanın hala bu adamın ne kadar harika bir oyuncu olduğu hakkında hiçbir fikri yok."

SYLVESTER STALLONE’NUN KARAKTERİ MERAK KONUSU

Bir takipçi, paylaşım üzerine, bunun Stallone'un filme dahil olduğu anlamına gelip gelmediğini sorduğunda, Gunn "evet" diye yanıtladı. Gunn, daha önce çekimlerin şubat ayında sona erdiğini söyledi, bu nedenle Stallone'un ne ölçüde görüneceği belirsizliğini koruyor. Gunn’ın yeni “The Suicide Squad” filmi 6 Ağustos 2021'de gösterime girecek ve başrollerinde Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Peter Capaldi ve Viola Davis yer alıyor.



