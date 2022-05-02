Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Sylvester Stallone'un canlandırdığı mafya babası karakteri Dwight'ın ilk görselleri paylaşıldı

Sylvester Stallone'un canlandırdığı mafya babası karakteri Dwight'ın ilk görselleri paylaşıldı

02.05.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paramount+, ünlü aktör Sylvester Stallone'un Tulsa King adlı dizideki mafya babası karakterinin ilk görselini paylaştı.

Sylvester Stallone'un canlandırdığı mafya babası karakteri Dwight'ın ilk görselleri paylaşıldı

Tarihe geçen filmlerden Rocky serisinin fikir babası ve yazarı olan Stallone, Police Story, Kojak ve bugünlerde gösterimde olan This Is Us gibi dizilerde yardımcı karakter rollerinde yer aldıktan sonra ilk defa bir televizyon dizisinde başrolde olacak. Paramount+ dijital yayın platformunda gösterime girecek dizide Dwight adlı bir mafya babasını canlandıran Stallone'un ilk fotoğrafı yapım şirketinin sosyal medya hesabında paylaşıldı.

TULSA KING KONUSU

1

MTV Entertainment Studios ve 101 Studios'un ortak yapımı olan ve Taylor Sheridan tarafından yazılan dizi, 25 yıl sonra hapisten çıkan ve mafya ailesinin patronu tarafından ABD'nin Tulsa kentine sürgün edilen New York'lu Dwight karakterini takip ediyor.

Artık New York'taki mafya ailesinden destek görmediğini düşünen Dwight Manfredi, yerleştiği Tulsa'da kendisine yeni bir aile kurmaya başlıyor. Tulsa King'in yapımcılığını üstlenen isimler arasında daha önce psikolojik terapi gören bir mafya babasının hikayesini anlatan ünlü Sopranos dizisinin yapımcısı olan Terence Winter bulunuyor.

EKRANA DÖNÜŞ

Rocky ve Rambo adlı filmlerdeki rolleriyle ün kazanan Stallone, son dönemlerde ekrana dönüş yapmaya başladı.Stallone, 2015 ve 2018 yıllarında Rocky Balboa karakterini tekrar canlandırdığı Creed ve Creed II filmleriyle başarı elde etmişti.Stallone aynı zamanda geçen sene The Suicide Squad adlı filmde King Shark karakterini oynamıştı. Ünlü oyuncunun önümüzdeki dönemde Samaritan, Expendables ve Guardians of the Galaxy 3 adlı filmlerde rol alması bekleniyor. Tulsa King'in gösterim tarihi ise henüz açıklanmadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Efsane ikili yeniden bir arada! Yıllar sonra buluşuyorlarEfsane ikili yeniden bir arada! Yıllar sonra buluşuyorlar
İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürperttiİdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti
Gözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladıGözünün önünde aldatmış! Fotoğrafı görünce anladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adamla görünce...

Düğünde vahşet! Nikah masasında başka bir adamla görünce...

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

İlginizi Çekebilir

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.