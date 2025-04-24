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Tabutta yüzü açık sergileniyordu! Papa Francis'in bedeni nasıl çürümeden duruyor? Yapılan işlem ortaya çıktı

88 yaşında hayatını kaybeden Katolik dünyası kilisesinin lideri Papa Francis'in bedeni üç gün boyunca sergilenecek. Peki bedeninde herhangi bir bozulma olmadan nasıl duruyor? Uzman isim açıkladı...

Tabutta yüzü açık sergileniyordu! Papa Francis'in bedeni nasıl çürümeden duruyor? Yapılan işlem ortaya çıktı
Jale Uslu

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis’in 88 yaşında hayatını kaybetti. Katolik dünyası kilisesinin liderinin ölümü nedeniyle yas sürecinde. Ölümünün ardından cenaze gününe kadar ise Papa, tabutu açık bir şekilde sergileniyor. Üç gün boyunca halk üyeleri son bir kez veda edebilecek.

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Vatikan'ın yayımladığı görüntülerde, papanın kırmızı bir cübbe giydiği, başında papalık başlığı, elinde ise tespih olduğu görülüyor. Peki Papa, cenaze gününe kadar vücudunda herhangi bir değişim olmadan nasıl duracak? Cumartesi günü yapılacak cenaze töreni öncesinde gözle görülür bir şekilde kötüleşmemesi nasıl mümkün olabiliyor?

"MUMYALAMA İŞLEMİ YAPILDI"

Daily Star'da yer alan habere göre, sertifikalı yas eğitmeni Elreacy Dock "Papa Francis, çürümeyi geciktiren ve bedeninin görülmeye hazır kalmasını sağlayan mumyalama (tanatopraksi) işlemine tabi tutuldu." dedi.

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"Mumyalama sırasında, çürüme sürecini yavaşlatmak için dolaşım sistemine koruyucu sıvılar enjekte edildi. Ayrıca, üç gün boyunca yatarken sakin ve olabildiğince doğal görünmesini sağlamak için yüzüne ve ellerine bazı estetik hazırlıklar yapıldı. Bu tür mumyalama, vücudun genellikle 10 güne kadar düzgün kalmasını sağlar, bu nedenle herhangi bir bozulma belirtisi en aza indirilir." ifadelerini kullandı.

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"Ziyaretçilerin, Papa'nın bedenine dokunmaları ve fotoğraf veya video kaydı yapmaları yasak olup, uzun bir kuyrukta bekleyerek saygılarını sunmaları beklenmektedir. Ziyaretçiler arasında da genellikle mütevazı bir kıyafet beklenmektedir." sözlerini de ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Papa Francis
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