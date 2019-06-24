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Taciz ettikleri kadınlar polis çıktı! Gözaltına alındılar

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.06.2019 13:51 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, seyir halindeki otomobilin içinden yolda yürüyen kadın sivil polislere sözlü tacizde bulunan G.A., A.S., B.A.K.Ç. ve A.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Taciz ettikleri kadınlar polis çıktı! Gözaltına alındılar

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Darıca’ya bağlı Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli, sivil 2 kadın polis memuru, seyir halindeki otomobilde bulunanların sözlü tacizine uğradı.

Polislerin durumu amirlerine bildirmesi üzerine aracın tespit edilip, içindekilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, otomobili aynı güzergahta durdurarak, içindeki G.A., A.S., B.A.K.Ç. ve A.Ö.’yü gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Suçlarını kabul eden 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
taciz kadın Kocaeli polis

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