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Taciz iddialarından sonra Mehmet Ali Erbil’in ekrana dönmesi sosyal medyada tepki çekti

31.10.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taciz iddiaları ile gündeme gelen ve hakkında soruşturma açılan Mehmet Ali Erbil, yeni programı ile ekranlara dönüyor. Geçtiğimiz haftalarda Demet Akalın’ın sunuculuğunu bıraktığı ve ardından her hafta yeni bir ünlü ile yoluna devam etme kararı alan Gelinim Mutfakta programının yeni hafta sunucusu Mehmet Ali Erbil oldu. Hakkındaki taciz soruşturması devam eden Erbil’i programa sunucu olarak alan Kanal D ise sosyal medyada tepki çekti.

Taciz iddialarından sonra Mehmet Ali Erbil’in ekrana dönmesi sosyal medyada tepki çekti

Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki yeni sunucusu Mehmet Ali Erbil oldu. Erbil, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak Gelinim Mutfakta yarışmasının bu hafta kendi sunumuyla ekrana geleceğini belirtti.

Gelinim Mutfakta isimli yarışmayı daha önceki haftalarda sırayla Demet Akalın, Songül Karlı ve Safiye Soyman sunmuştu. Erbil, “4 yıldan sonra ilk program; Gelinim Mutfakta, bu Pazartesi saat 13.00’de Kanal D’de, kaçırmayın üzülürsünüz” ifadelerini kullandı.

Kanal D’nin sosyal medya hesabından da duyurulan Gelinim Mutfakta yarışmasının tanıtımında, Mehmet Ali Erbil’in olması tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ!

Kanal D’nin hakkında taciz suçundan soruşturma açılan Mehmet Ali Erbil’i programın sunucusu olarak seçmeleri özellikle sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Kullanıcılar Kanal D ve Mehmet Ali Erbil hakkında eleştirilerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Mehmet Ali Erbil
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