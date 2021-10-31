Taciz iddialarından sonra Mehmet Ali Erbil’in ekrana dönmesi sosyal medyada tepki çekti

Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki yeni sunucusu Mehmet Ali Erbil oldu. Erbil, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak Gelinim Mutfakta yarışmasının bu hafta kendi sunumuyla ekrana geleceğini belirtti.

Gelinim Mutfakta isimli yarışmayı daha önceki haftalarda sırayla Demet Akalın, Songül Karlı ve Safiye Soyman sunmuştu. Erbil, “4 yıldan sonra ilk program; Gelinim Mutfakta, bu Pazartesi saat 13.00’de Kanal D’de, kaçırmayın üzülürsünüz” ifadelerini kullandı.

Kanal D’nin sosyal medya hesabından da duyurulan Gelinim Mutfakta yarışmasının tanıtımında, Mehmet Ali Erbil’in olması tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ!

Kanal D’nin hakkında taciz suçundan soruşturma açılan Mehmet Ali Erbil’i programın sunucusu olarak seçmeleri özellikle sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Kullanıcılar Kanal D ve Mehmet Ali Erbil hakkında eleştirilerde bulundu.

