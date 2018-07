Taciz iddialarının ardından Kevin Spacey’e Hollywood kapıları kapandı

Hakkında üç ayrı cinsel taciz soruşturması yürütülen ve son olarak üç yeni taciz iddiasıyla da karşı karşıya kalan Kevin Spacey’in ismi Hollywood’dan siliniyor. Taciz iddialarının ardından House of Cards başta olmak üzere birçok filmden çıkartılan Spacey, vizyon tarihi için gün sayan son filmi Billionare Boys Club'tan da montajla atılacak.

Filmin vizyona girmesine az bir süre kalan tanıtımının yapılamaması dikkat çekerken, Hollywood yapımcısı Gavin Polone, New York Post'a yaptığı açıklamada, “Bu filmle ilgili hiç reklam görmedim. Film çöpe gidiyor gibi görünüyor” dedi.

HOLLYWOOD’DA YER YOK

17 Ağustos'ta vizyona girmesi planlanan filmin montaj çalışmalarının sürdüğü ve 58 yaşındaki Kevin Spacey’nin bu süre zarfında filmden çıkarılması için çalışma yapıldığı öğrenildi. Birden çok erkeğe cinsel tacizle suçlanan Spacey, All the Money in the World adlı filmin kadrosundan da çıkarılmıştı. Dağıtımcı şirket Vertical Entertainment’ın açıklamasında, “Bu filmi sinemalarda göstermek kolay ve duyarsız bir karar olmadı. Filmin oyuncuları kadar filmde çalışan yüzlerce kişilik ekibe de ortaya çıkardıkları ürünü izleyicilere ulaştırma şansı vermemiz gerektiğine inanıyoruz” denildi.

Hollywood prodüktörlerinin bundan sonra Spacey'ye hiçbir şekilde filmlerde yer vermemeyi düşünüyor.