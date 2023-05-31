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Taciz iddialarıyla gündeme gelen sosyal medyada fenomeni tek celsede Ece Ronay eşinden boşandı

31.05.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Mehmet Ali Erbil’in klibinde oynamasından sonra kendisini taciz ettiğini iddia eden sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Erbil hakkında tehdit, hakaret ve cinsel tacizden dava açmıştı. İkili arasındaki hukuk mücadelesi devam ederken taciz iddialarıyla gündeme gelen Ronay, geçen yıl nikah masasına oturduğu eşi ve çocuğunun babası Mehmet Bilir ile anlaşmalı olarak boşandı.

Taciz iddialarıyla gündeme gelen sosyal medyada fenomeni tek celsede Ece Ronay eşinden boşandı

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçen yıl ocak ayında 2,5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir’le nikah masasına oturdu. Temmuz ayında bebekleri Miran’a kavuşan çift, geçen sürede boşanmaya karar verdi. Gebze 1’inci Aile Mahkemesi’ndeki duruşmaya ayrı ayrı araçlarla gelen çift, yaklaşık 20 dakika süren duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı.

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Duruşma çıkışında adliye koridorunda boşandığı Mehmet Bilir ile tokalaşan Ronay daha sonra avukatı Oğuzhan Yeni ile birlikte adliyeden ayrıldı.

“SÖYLEYECEK ÇOK FAZLA BİR ŞEY YOK”

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Adliye binası önünde açıklama yapan Ece Ronay, “Söyleyecek çok fazla bir şey yok, anlaşmalı olarak boşandık. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bir çocuğumuz var biliyorsunuz, çocuğumuz için en iyisi oldu diye düşünüyorum” dedi.

Ece Ronay ve Mehmet Bilir’in birbirlerinden nafaka veya mal paylaşımında herhangi bir talepleri bulunmadığı ve çocukları Miran’ın velayetinin annesi Ece Ronay’da kalacağı öğrenildi. (DHA)

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