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Tacizcisini öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı

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HABER  | 22.06.2019 19:32 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kendisini taciz ettiğini iddia ettiği 53 yaşındaki adamı kalbinden bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı.

Tacizcisini öldüren 16 yaşındaki genç tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Kızılay Caddesi’nde meydana geldi. M.K. (16) ile Mahmut B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine 16 yaşındaki M.K., Mahmut B.’yi kalbinden bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mahmut B. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mahmut B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından emniyet güçlerine teslim olan M.K. ile amcasının oğlu B.K. gözaltına alındı. Emniyetteki ilk sorgusunda Mahmut B.'yi kendisini taciz ettiği için bıçakladığını söyleyen M.K. ve B.K. işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Burada yeniden sorgulanan M.K. taciz edildiğini söylemedi. İşlemlerin ardından B.K. serbest kalırken, telefonu incelenmek üzere Siber Suçlara teslim edildi.

Öte yandan M.K.’nin bir süre psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Gebze taciz iddiası cinayet

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