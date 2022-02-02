YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Taco nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte taco tarifi

Taco nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte taco tarifi

02.02.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika mutfağının sevilen lezzetleri arasında olan taco tortilla ekmeği ile yapılıyor. Farklı bir tat denemek için tacoyu tercih edebilirsiniz. Yanına fasulye püresi gibi lezzetleri ekleyerek tacoyu daha leziz hale getirebilirsiniz. Bir porsiyon taco, yaklaşık 225 kaloriye denk geliyor. İşte taco tarifi ve malzemeleri...

Taco nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte taco tarifi

Taconun iç kısmında kırmızı et, tavuk ve sebze kullanılır. Taco, Amerika ve Avrupa'da garnitür ile servis edilir. Taconun yanında Meksika fasulyesi püresi, salsa sos veya kırmızı soğanlı Meksikan salatasını da deneyebilirsiniz. İşte tarifi ve malzemeleri...

Taco nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte taco tarifi

TACO MALZEMELERİ NELER?

  • 8 taco kabuğu
  • 500 gr kıyma
  • Tuz
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Karabiber
  • 1 soğan
  • 2 domates
  • 1 kırmızı biber
  • Kimyon
  • 1 sarı biber
  • Maydanoz
  • 1 yeşil biber
  • 1 yemek kaşığı acı biber sosu
  • 1 yemek kaşığı domates salçası

TACO NASIL YAPILIR?

Soğanı kare şeklinde doğrayın ve kıyma ile tavaya alın. Ardından üzerine zeytinyağı gezdirin ve orta ateşte kavurun. Domatesleri mutfak robotunda püre haline getirin, ardından kavrulmuş kıymaya ilave edin. Biber sosunu ve salçayı ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene dek pişmesini bekleyin. Biberleri kare halinde doğrayın ve az zeytinyağlı tavada soteleyin. Sonrasında baharat, kıyma ve tuzla tatlandırın. Birkaç dakika pişirin ve ocaktan alın. Taco kabuklarını fırında ısıtın. Kıyma karışımını içlerine doldurun ve üzerlerine kıyılmış maydanoz serperek servis edin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Soğuk baklava nasıl yapılır? Soğuk baklava nasıl yapılır?
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Kokusu tüm odaları saran sade açma tarifi! Günlerce bayatlamaması için...Kokusu tüm odaları saran sade açma tarifi! Günlerce bayatlamaması için...
Anahtar Kelimeler:
Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Partiden paylaştı! "Bu nasıl bir ortam"

Partiden paylaştı! "Bu nasıl bir ortam"

Esra Erol'da gündeme gelen zihinsel engelli Fatma TikTok'ta programın kurgu olduğunu itiraf etmişti! Son videosu pes dedirtti

Esra Erol'da gündeme gelen zihinsel engelli Fatma TikTok'ta programın kurgu olduğunu itiraf etmişti! Son videosu pes dedirtti

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Servis şoförü aracı tenha bir yere götürüp...

Servis şoförü aracı tenha bir yere götürüp...

Ayrılık ve borç iddiaları gündemdeydi! Açıklama yaptı: Üstüme düşeni yaptım

Ayrılık ve borç iddiaları gündemdeydi! Açıklama yaptı: Üstüme düşeni yaptım

Buzdolabınızda bekleyen peynir varsa...

Buzdolabınızda bekleyen peynir varsa...

İlginizi Çekebilir

Bu trendi kaçırmayın! İşte 2022’nin süper içeceği

Bu trendi kaçırmayın! İşte 2022’nin süper içeceği

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Mahkemeye o kılıkta gitti! Görenler inanamadı

Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...

Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Farkında olmadan migren atağını tetiklemeyin

Farkında olmadan migren atağını tetiklemeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.