Taco nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte taco tarifi

Taconun iç kısmında kırmızı et, tavuk ve sebze kullanılır. Taco, Amerika ve Avrupa'da garnitür ile servis edilir. Taconun yanında Meksika fasulyesi püresi, salsa sos veya kırmızı soğanlı Meksikan salatasını da deneyebilirsiniz. İşte tarifi ve malzemeleri...

TACO MALZEMELERİ NELER?

8 taco kabuğu

500 gr kıyma

Tuz

5 yemek kaşığı zeytinyağı

Karabiber

1 soğan

2 domates

1 kırmızı biber

Kimyon

1 sarı biber

Maydanoz

1 yeşil biber

1 yemek kaşığı acı biber sosu

1 yemek kaşığı domates salçası

TACO NASIL YAPILIR?

Soğanı kare şeklinde doğrayın ve kıyma ile tavaya alın. Ardından üzerine zeytinyağı gezdirin ve orta ateşte kavurun. Domatesleri mutfak robotunda püre haline getirin, ardından kavrulmuş kıymaya ilave edin. Biber sosunu ve salçayı ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene dek pişmesini bekleyin. Biberleri kare halinde doğrayın ve az zeytinyağlı tavada soteleyin. Sonrasında baharat, kıyma ve tuzla tatlandırın. Birkaç dakika pişirin ve ocaktan alın. Taco kabuklarını fırında ısıtın. Kıyma karışımını içlerine doldurun ve üzerlerine kıyılmış maydanoz serperek servis edin.



