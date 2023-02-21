Taçsız Prenses bu akşam yok mu, neden yok? Fox TV'nin yeni dizisi Taçsız Prenses'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Fox TV 21 Şubat yayın akışı

Taçsız Prenses dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Depremler sonrasında yeni bölümlerine ara verilen dizinin bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. İsmail Hacıoğlu ve Seda Akman gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran dizi, izleyicilerden geçer not almayı başarmıştı. Peki Taçsız Prenses bu akşam yok mu, neden yok? Fox TV'nin yeni dizisi Taçsız Prenses'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 21 Şubat Fox TV yayın akışı...

TAÇSIZ PRENSES BU AKŞAM VAR MI?

FOX ekranlarında yayınlanan Taçsız Prenses dizisinin yeni bölümü Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacak. FOX TV yayın akışında yer alan programa göre saat 20.00'de dizinin tekrar bölümü yayınlanacak.

Herhangi bir gelişme olmaması durumunda dizinin yeni bölümünün 28 Şubat Salı günü yayınlanması bekleniyor.

21 ŞUBAT FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yalnız Kalpler

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 Taçsız Prenses

15:00 EGO

17:15 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Taçsız Prebses

22:30 EGO

