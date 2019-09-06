YEMEK

Tadı aynı ama malzemesi farklı: Tavuk kokoreç

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 06.09.2019 10:09 | Son Güncelleme

Kokorecin tadını sevip de bazı özel sebeplerden ötürü sakatat yememeniz gerekiyorsa tavuk kokoreç sizin imdadınıza yetişiyor sevgili okur. Üstelik yapımı son derece basit ve lezzeti gayet yerinde. İşte gerçek kokoreci aratmayan ev yapımı kokoreç tarifimiz...

Tadı aynı ama malzemesi farklı: Tavuk kokoreç

Eğer dolabınızda tavuk göğsü varsa onunla sıkıcı tarifler yapmak yerine bu enfes kokoreci deneyebilirsiniz. Kokoreç için malzemelerde oyuncu değişikliği yaptık, yemeğin lezzetine doyamadık. Deneyen herkes bu tadı çok sevdi. İşte kolay kokoreç yapımının detayları:

MALZEMELER
Bir adet tavuk göğsü
Bir çay bardağı sıvı yağ
3 diş sarımsak
4 adet sivri biber
2 adet domates
Bir yemek kaşığı domates salçası
Kekik
Pul biber
Kimyon
Tuz

YAPILIŞI
Tavuk göğsünü haşlayın ve sonrasında minik minik olacak şekilde doğrayın.
Sıvı yağı teflon tavaya alın ve ince bir şekilde doğradığınız sivri biberleri kavurmaya başlayın.
Yaklaşık 5 dakika sonra yine ince bir şekilde doğradığınız sarımsakları, kip şeklinde doğradığınız domatesleri, salçayı ve baharatları da ilave edin.
Birkaç dakika tavada malzemeleri döndürdükten sonra tavuk göğsünü de tavaya alın.
Tüm malzemeleri harmanladıktan sonra tavayı ocaktan alın. Yarım ekmeğin arasına harcınızı koyarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...

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