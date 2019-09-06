Tadı aynı ama malzemesi farklı: Tavuk kokoreç

Eğer dolabınızda tavuk göğsü varsa onunla sıkıcı tarifler yapmak yerine bu enfes kokoreci deneyebilirsiniz. Kokoreç için malzemelerde oyuncu değişikliği yaptık, yemeğin lezzetine doyamadık. Deneyen herkes bu tadı çok sevdi. İşte kolay kokoreç yapımının detayları:

MALZEMELER

Bir adet tavuk göğsü

Bir çay bardağı sıvı yağ

3 diş sarımsak

4 adet sivri biber

2 adet domates

Bir yemek kaşığı domates salçası

Kekik

Pul biber

Kimyon

Tuz

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü haşlayın ve sonrasında minik minik olacak şekilde doğrayın.

Sıvı yağı teflon tavaya alın ve ince bir şekilde doğradığınız sivri biberleri kavurmaya başlayın.

Yaklaşık 5 dakika sonra yine ince bir şekilde doğradığınız sarımsakları, kip şeklinde doğradığınız domatesleri, salçayı ve baharatları da ilave edin.

Birkaç dakika tavada malzemeleri döndürdükten sonra tavuk göğsünü de tavaya alın.

Tüm malzemeleri harmanladıktan sonra tavayı ocaktan alın. Yarım ekmeğin arasına harcınızı koyarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...



