Tadı dillere destan çıtır mantı tarifi! Evde çıtır mantı nasıl yapılır?

Mantı tarifleri arasında en sevilenlerden olan çıtır mantı yapımı oldukça merak ediliyor. Klasik haşlama mantı yerine çıtır mantı tarifi arayanlar için bu enfes tarif kaçınılmaz bir fırsat. Evde çıtır mantı nasıl yapılır merak ediyorsanız aşağıda yer alan çıtır mantı tarifine göz atabilirsiniz.
Çıtır mantı kaşık kaşık yediren lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Arda'nın Mutfağı programında verilen çıtır mantı tarifi en çok yapılan tariflerden. Bol sos ve sarımsaklı yoğurtla servis edeceğiniz çıtır mantının lezzetine hayran kalacaksınız.
MALZEMELER
3 su bardağı un
1 su bardağı su
1 yumurta
1 tutam tuz
İç Harç Malzemeleri
300 gr. kıyma
1 adet kuru soğan
Tuz
Karabiber
Sos Malzemeleri
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yoğurt
2 diş sarımsak
TARİF
Hamur malzemelerini hepsini bir kapta yoğurun. Suyunu azar azar koyarak yoğurmaya devam edin.
Yaptığınız hamuru 4-5 dakika dinlendirin.
Hamuru 2 bezeye bölün.
Hamuru ince açın ve küçük kareler şeklinde kesin.
İç harç için kıyma, rendelediğiniz soğan, tuz ve karabiberi yoğurun.
Kestiğiniz hamurların içerisine iç harcı doldurup mantı şeklinde kapatın.
Tavaya tereyağı ve zeytinyağını ekleyip mantıları dizin. Orta ateşte bir taraflarını iyice kızartın ardından bir tabak yardımı ile diğer tarafına çevirip o tarafını da kızartın.
Yoğurt sos için sarımsağı dövün ve yoğurtla karıştırın.
Domates sos için salça tereyağı ve zeytinyağını karıştırın ve domates sos elde edin.
Mantıları tabağa alın üzerine yoğurt sos, en üstüne de domates sos koyarak beraber servis edin.
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