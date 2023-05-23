Tadı dillere destan çıtır mantı tarifi! Evde çıtır mantı nasıl yapılır?

Çıtır mantı kaşık kaşık yediren lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Arda'nın Mutfağı programında verilen çıtır mantı tarifi en çok yapılan tariflerden. Bol sos ve sarımsaklı yoğurtla servis edeceğiniz çıtır mantının lezzetine hayran kalacaksınız.

MALZEMELER 3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 yumurta

1 tutam tuz

İç Harç Malzemeleri

300 gr. kıyma

1 adet kuru soğan

Tuz

Karabiber

Sos Malzemeleri

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yoğurt

2 diş sarımsak

TARİF Hamur malzemelerini hepsini bir kapta yoğurun. Suyunu azar azar koyarak yoğurmaya devam edin.

Yaptığınız hamuru 4-5 dakika dinlendirin.

Hamuru 2 bezeye bölün.

Hamuru ince açın ve küçük kareler şeklinde kesin.

İç harç için kıyma, rendelediğiniz soğan, tuz ve karabiberi yoğurun.

Kestiğiniz hamurların içerisine iç harcı doldurup mantı şeklinde kapatın.

Tavaya tereyağı ve zeytinyağını ekleyip mantıları dizin. Orta ateşte bir taraflarını iyice kızartın ardından bir tabak yardımı ile diğer tarafına çevirip o tarafını da kızartın.

Yoğurt sos için sarımsağı dövün ve yoğurtla karıştırın.

Domates sos için salça tereyağı ve zeytinyağını karıştırın ve domates sos elde edin.

Mantıları tabağa alın üzerine yoğurt sos, en üstüne de domates sos koyarak beraber servis edin.

AFİYET OLSUN!

