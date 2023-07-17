SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Tadic ve Halil Dervişoğlu transferi sonrası Beşiktaş karıştı! Stadyumun önünü bastılar, polisler engel oldu

Tadic ve Halil Dervişoğlu transferi sonrası Beşiktaş karıştı! Stadyumun önünü bastılar, polisler engel oldu

17.07.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynı gün içinde Tadic'i Fenerbahçe'ye, Halil Dervişoğlu'nu da Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş'ta taraftarlar stadyumun önüne giderek yönetimi istifaya davet etti.

Beşiktaş yönetimine yoğun eleştiri var. Daha sezon başlamadan istifa sesleri yükselirken, taraftarlar organize olup stadyumun önüne gitti.

"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Screenshot_3

Tadic ve Halil Dervişoğlu'nun elden kaçmasına sinirlenen taraftarlar, Ahmet Nur Çebi ve yönetimini istifaya davet etti. Toplanan kalabalık trafiğe engel olunca polis kuvvetleri Beşiktaş taraftarını dağıtmak zorunda kaldı. Kısa süreli yaşanan gerginlik sonrası taraftarlar olay yerinden ayrıldı.

GÜNDEMDE İSTİFA YOK

789a10ba60eb47b7b75e8d666fe15154

Yönetime yakın kaynakların edinilen bilgiye göre, Ahmet Nur Çebi'nin istifa etme gibi bir düşüncesinin olmadığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş taraftarı Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet ediyor!Beşiktaş taraftarı Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet ediyor!
Anahtar Kelimeler:
Halil Dervişoğlu beşiktaş tadic sezon beşiktaş taraftarı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Günün Videosu

Filenin Sultanları şampiyon oldu! Hande Baladın o şarkıyla arkadaşlarını coşturdu
Filenin Sultanları şampiyon oldu! Hande Baladın o şarkıyla arkadaşlarını coşturdu
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Renk değiştiren elbisenin sahibiydi! “11 yıldır devam eden şiddet...”

Renk değiştiren elbisenin sahibiydi! “11 yıldır devam eden şiddet...”

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Tansiyon yükseldi! Kocasının cinsel organını eliyle koparttı

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Kilise bahçesinde skandal! 19 yaşındaki genç kıza iki kişi birden saldırdı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.