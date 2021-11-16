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  4. Tadına bakan inanamadı! 3 boyutlu yazıcı ile etsiz kebap ürettiler

Tadına bakan inanamadı! 3 boyutlu yazıcı ile etsiz kebap ürettiler

16.11.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç boyutlu yazıcı kullanarak etsiz kebap üreten Redefine Meat isimli şirket, bir ilk imza attı. Daha önce teknik olarak mümkün olmadığına inanılan ürün ile bitki bazlı kebap üreten şirket, ulaştığı tatla dana ve kuzu etine muadil yaratmış oldu.

Tadına bakan inanamadı! 3 boyutlu yazıcı ile etsiz kebap ürettiler

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bitki bazlı ve vegan beslenenleri heyecanlandıran bir haber İsrail’den geldi… İsrail merkezli Redefine Meat isimli şirket üç boyutlu yazıcıdan dana ve kuzu etine benzeyen bitki bazlı ürünler ürettiklerini duyurdu.

Şirket Michelin yıldızlı restoranların menülerine de girdiklerini açıklarken, kıyma, sosis, burger köftesi ve hatta kuzu kebabı gibi ürünlerin de üretildiğini duyurdu. Ürünlerin Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda ve İsrail’de satışa çıktığı ve Avrupa genelinde daha farklı ülkelerde de yayılmayı planladıklarını duyurdu.

"EN ÖNEMLİ SEBEP KIRMIZI ET ÜRETİMİNİN ARTMASI"

Gelişen teknoloji ile kırmızı etin tadına ve dokusuna yakın ürünler geliştirmeyi başardıklarını açıklayan şirketin CEO’su Eschchar Ben-Shitrit, “Son haftalarda COP26 İklim Zirvesi’nde ormanların yok edilmesine karşı bir duruş oluştu. Bu sorunun en önemli sebebi kırmızı et tüketiminin artması” dedi.

DANA ETİNE EN ÇOK BENZEYEN TÜR

3 Michelin yıldızını en genç alan şeflerden biri olan Marco Pierre White, “Redefine Meat’i yediğimde aklım yerinden çıktı. İnsanlar daha az et yemeli ama açıkçası bu güne kadar bitki bazlı et ürünleri kalite ve çeşitlilik açısından kötüydü” yorumunu yaptı. Parça et üretmeyi başaran şirket bu sayede ürünlerinin dana etine en çok benzeyen tür olduğunu duyurdu.

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