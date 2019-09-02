YEMEK

Tadına doyum olmaz: Patates lokması

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 02.09.2019 12:02 | Son Güncelleme

Patatesin her halini çok seviyoruz ancak minik patates lokmaları tüm tariflere fark atacak gibi.

Tadına doyum olmaz: Patates lokması

Tuzlu lokmaların en şahanesi patates lokması masaları ara sıcak olarak süsleyecek en lezzetli tarif. Tadına bakan herkesten tam not alacağı kesin.

MALZEMELER
1 paket kuru maya
2,5 su bardağı ılık su
1 çay kaşığı şeker
3 su bardağı un
1 adet haşlanmış rende patates
2 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:
Ayçiçek yağı

YAPILIŞI

Haşlanmış patatesi rendeleyin ve kenara alın.
Bir kapta mayayı ılık suda çözün. Üzerine şekeri ekleyin ve 5 dakika bekletin.
Üzerine un, haşlanmış rende patates ve tuzu ekleyip karıştırın.
Hamurun üzerini bir bez ile örtüp bir saat kadar mayalanmaya bırakın.
Ayçiçek yağını derin bir tavaya ya da tencereye alın ve yüksek ısıda kızdırın. İyice kızdıktan sonra ısısını orta dereceye alın.
Bir bardağa sıvı yağ ekleyin; bir tatlı kaşığını önce yağa sonra hamura daldırarak hamurdan küçük parçalar alarak hızlıca kızgın yağa bırakın.
Lokmalar altın sarısı renk alana kadar kızartın. Kızaran lokmaları, yağını emmesi için üzerine bir yağlı kâğıt ya da pişirme kâğıdı serdiğiniz bir tepsiye alın.
Yanında domates sosu ile servis edin..

Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!Bir günde ikinci yılan vakası! Bölgede tedirginliğe neden oldu!
Sabahın erken saatlerinde yiyince bakın ne oluyorSabahın erken saatlerinde yiyince bakın ne oluyor
Yemeklerin yanında afiyetle yiyebileceğiniz 2 farklı turşu tarifiYemeklerin yanında afiyetle yiyebileceğiniz 2 farklı turşu tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
patates lokması kolay yemek tarifleri ara sıcaklar

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

'Tutkulu Aşıklar' sosyal medyayı salladı!

'Tutkulu Aşıklar' sosyal medyayı salladı!

Yemek için aylar öncesinden sıraya giriyorlar! Ayaş domatesinin siparişine yetişemiyor

Yemek için aylar öncesinden sıraya giriyorlar! Ayaş domatesinin siparişine yetişemiyor

Doktorlar öneriyor: Hamileler her gün 12 adet yemeli!

Doktorlar öneriyor: Hamileler her gün 12 adet yemeli!

Yaprağından çekirdeğine kadar şifalı! Mide kanserini önlüyor

Yaprağından çekirdeğine kadar şifalı! Mide kanserini önlüyor

Yemeklerin baş tacı kırmızı altının hasadı başladı

Yemeklerin baş tacı kırmızı altının hasadı başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

Nar Gibi Kızarsın: Galeta Unlu Patlıcan Kızartması Tarifi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Aligot (Sarımsaklı Patates Püresi)

Aligot (Sarımsaklı Patates Püresi)

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sabahları patates ve elma yemek kilo vermeye yardımcı oluyor

Sabahın erken saatlerinde yiyince bakın ne oluyor

Yemeklerin yanında afiyetle yiyebileceğiniz 2 farklı turşu tarifi

Yemeklerin yanında afiyetle yiyebileceğiniz 2 farklı turşu tarifi

Islak hamburger nasıl yapılır?

Islak hamburger nasıl yapılır?

Boy uzatan, okul başarısını artıran meyve: Üzüm

Etkileri büyük! Okul çağındaki çocukların boyunu uzatıyor

Serin serin iyi gider: Erikli süzme cacık

Serin serin iyi gider: Erikli süzme cacık

Evde pul biber nasıl yapılır?

Evde pul biber nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.