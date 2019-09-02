Tadına doyum olmaz: Patates lokması

Tuzlu lokmaların en şahanesi patates lokması masaları ara sıcak olarak süsleyecek en lezzetli tarif. Tadına bakan herkesten tam not alacağı kesin.

MALZEMELER

1 paket kuru maya

2,5 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı şeker

3 su bardağı un

1 adet haşlanmış rende patates

2 çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

Ayçiçek yağı

YAPILIŞI

Haşlanmış patatesi rendeleyin ve kenara alın.

Bir kapta mayayı ılık suda çözün. Üzerine şekeri ekleyin ve 5 dakika bekletin.

Üzerine un, haşlanmış rende patates ve tuzu ekleyip karıştırın.

Hamurun üzerini bir bez ile örtüp bir saat kadar mayalanmaya bırakın.

Ayçiçek yağını derin bir tavaya ya da tencereye alın ve yüksek ısıda kızdırın. İyice kızdıktan sonra ısısını orta dereceye alın.

Bir bardağa sıvı yağ ekleyin; bir tatlı kaşığını önce yağa sonra hamura daldırarak hamurdan küçük parçalar alarak hızlıca kızgın yağa bırakın.

Lokmalar altın sarısı renk alana kadar kızartın. Kızaran lokmaları, yağını emmesi için üzerine bir yağlı kâğıt ya da pişirme kâğıdı serdiğiniz bir tepsiye alın.

Yanında domates sosu ile servis edin..

