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  4. Tadıyla görüntüsüyle vazgeçilmeziniz olacak! Dakikalar içinde hazırlanan narlı patlıcan ezmesi tarifi

Tadıyla görüntüsüyle vazgeçilmeziniz olacak! Dakikalar içinde hazırlanan narlı patlıcan ezmesi tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
13.04.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sofraya yakışan, her damakta nefis tat bırakan narlı patlıcan ezme tarifi sofralarınızın aranan lezzetlerinden olmaya aday. Çok az malzemeyle yapılan bu tarife nar çok yakışıyor ve görsel bir şölen sunuyor.

Sofralarımızın vazgeçilmezi patlıcanı, kızartma, yemek, salata şeklinde yapıp afiyetle tüketiyoruz. Bugün de sadece 6 malzemeyle yapılan bir patlıcan ezmesi tarifiyle geldik. Üzerini nar ile süsleyebileceğiniz bu nefis tat, sık sık deneyebileceğiniz lezzetlerden olacak.

NARLI PATLICAN EZME MALZEMELERİ

  • 2 adet patlıcan
  • 100 gram süzme yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • 2 gram tuz
  • 5 gram nar
  • 1 yaprak marul

NARLI PATLICAN EZME NASIL YAPILIR?

Közlenmiş patlıcan soyulduktan sonra, soğuk suya daldırılır. Ardından ince ince doğranır. Sonrasında süzme yoğurt bir kaba dökülür. El ile çırparak yumuşatılır. Patlıcanlar içerisine ilave edilir. Üzerine ince ince doğranmış sarımsak ve bir tutam tuz eklenir. Ardından karıştırılır. Karıştırılan patlıcan ezmesi çukur bir tabağa dökülür. Üzerine nar ilave edilir. Frenk maydanoz ve marulla beraber süsleyip servise hazır hale getirebilirsiniz.


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