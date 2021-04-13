Tadıyla görüntüsüyle vazgeçilmeziniz olacak! Dakikalar içinde hazırlanan narlı patlıcan ezmesi tarifi

Sofralarımızın vazgeçilmezi patlıcanı, kızartma, yemek, salata şeklinde yapıp afiyetle tüketiyoruz. Bugün de sadece 6 malzemeyle yapılan bir patlıcan ezmesi tarifiyle geldik. Üzerini nar ile süsleyebileceğiniz bu nefis tat, sık sık deneyebileceğiniz lezzetlerden olacak.

NARLI PATLICAN EZME MALZEMELERİ

2 adet patlıcan

100 gram süzme yoğurt

2 diş sarımsak

2 gram tuz

5 gram nar

1 yaprak marul

NARLI PATLICAN EZME NASIL YAPILIR?

Közlenmiş patlıcan soyulduktan sonra, soğuk suya daldırılır. Ardından ince ince doğranır. Sonrasında süzme yoğurt bir kaba dökülür. El ile çırparak yumuşatılır. Patlıcanlar içerisine ilave edilir. Üzerine ince ince doğranmış sarımsak ve bir tutam tuz eklenir. Ardından karıştırılır. Karıştırılan patlıcan ezmesi çukur bir tabağa dökülür. Üzerine nar ilave edilir. Frenk maydanoz ve marulla beraber süsleyip servise hazır hale getirebilirsiniz.



