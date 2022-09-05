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Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

05.09.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında bugün sabah saatlerinde 3 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti.

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Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna msb

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