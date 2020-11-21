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Tahinli pide nasıl yapılır? Tahinli pide tarifi nedir? Bursa tahinli pide malzemeleri ve tahinli pide yapımı

Hande Öztürk Hande Öztürk 21.11.2020 12:31 | Son Güncelleme:
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Tahinli pide nasıl yapılır? Tahinli pide tarifi nedir? Bursa tahinli pide malzemeleri ve tahinli pide yapımı

Bursa’nın en özel lezzetlerinden bir tanesi olan ve sabah kahvaltılarıyla akşam üstü çaylarında sık sık tüketilen tahinli pide yapımı ile oldukça merak ediliyor. Peki, tahinli pide nasıl yapılır? İşte Bursa tahinli pide malzemeleri ve tahinli pide tarifi ile ilgili tüm detaylar...

Tahinli pide Bursa ilinin en eşsiz tatlarından bir tanesi. Özellikle sabah kahvaltılarında tüketilen ve hemen hemen her pastanede sabahları hazırlanan bu eşsiz lezzet muhteşem tadı ve yumuşacık dokusuyla oldukça ilgi görüyor. Bu muhteşem lezzeti evinde hazırlamak isteyenler tarafından tahinli pide tarifi de araştırılıyor. İşte tahinli pide yapımı ve hakkında tüm merak edilenler...

TAHİNLİ PİDE MALZEMELERİ

  • 3 su bardağı kadar un
  • 1,5 çorba kaşığı kadar toz şeker
  • 1 su bardağı kadar ılık süt
  • 1 çay bardağı kadar sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığından biraz fazla kuru maya
  • 1 adet yumurtanın beyazı
  • 1 çay kaşığı kadar tuz
    Üzeri için:
  • 1,5 çay bardağı kadar toz şeker
  • 1,5 çay bardağı kadar su
  • 1 su bardağı kadar tahin
  • 1 adet yumurtanın sarısı

TAHİNLİ PİDE NASIL YAPILIR?

Üzerindeki tatlı ve akışkan sosuna yumuşacık hamurun eşlik ettiği tahinli pide hem görselliğiyle hem de lezzetiyle herkesi mutlu etmeyi başarıyor. Bursa tahinlisi olarak da geçen Bursa tahinli pide tarifini farklı yapılış yöntemleri bulunabiliyor. Ancak genel olarak bu eşsiz lezzet, yukarıdaki malzemelerle hazırlanıyor.

Tahinli pide yapılışı için ilk olarak un yoğurma kabının içerisine alınıyor ve ortasında bir havuz açılıyor. Buraya süt, tuz, toz şeker, yağ, maya ve yumurta beyazı ilave ediliyor. Devamında tüm malzemeler tamamen yumuşak bir kıvam alana kadar iyice yoğruluyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey ise hamurun yeteri kadar yoğrulması. Hamur ne kadar fazla yoğrulursa o kadar lezzetli oluyor. Hamur yoğrulduktan sonra üstü kapatılıyor ve sıcak bir ortamda 1 saat boyunca mayalanmaya bırakılıyor. Bu esnada bir kabın içerisinde toz şeker, tahin ve su karıştırılıyor. Şekerin tamamen erimesi için kenarda bekletiliyor.

Yeteri kadar mayalanmış olan hamur, gazının çıkması için yeniden yoğruluyor ve devamında 10 bezeye ayrılıyor. Her bezede elle yuvarlak şekilde açılıyor. Sonrasında hamurun ortasına bastırılıyor ve orta kısmı daha ince bir hale getiriliyor. Kenarları da biraz daha kalın olacak şekilde şekillendiriliyor. Fırın tepsinin içine yağlı kağıt seriliyor ve hamurlar içerisine aktarılıyor. Hamurların ortasına hazırlanmış olan tahinli karışımdan ortalama 3-4 tatlı kaşığı kadar koyuluyor. Karışım hamurun ortasına tamamen yaydırılıyor. Bu uygulama bütün hamurlara yapılıyor. Hazır olduktan sonra en son üstüne toz şeker serpiliyor. Pidelerin daha kalın olan kenarlarına ise yumurta sarısı sürülüyor.

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Tüm aşamaları tamamlanmış olan pideler önceden ısıtılmış 170 derecelik fırının içinde kenarları kızarana kadar pişiriliyor. Hemen tüketmek istemeyenler pişen pidelerin üstüne bez örterek bekletebiliyor. Şimdiden afiyet olsun.

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