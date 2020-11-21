Tahinli pide nasıl yapılır? Tahinli pide tarifi nedir? Bursa tahinli pide malzemeleri ve tahinli pide yapımı

Tahinli pide Bursa ilinin en eşsiz tatlarından bir tanesi. Özellikle sabah kahvaltılarında tüketilen ve hemen hemen her pastanede sabahları hazırlanan bu eşsiz lezzet muhteşem tadı ve yumuşacık dokusuyla oldukça ilgi görüyor. Bu muhteşem lezzeti evinde hazırlamak isteyenler tarafından tahinli pide tarifi de araştırılıyor. İşte tahinli pide yapımı ve hakkında tüm merak edilenler...

TAHİNLİ PİDE MALZEMELERİ

3 su bardağı kadar un

1,5 çorba kaşığı kadar toz şeker

1 su bardağı kadar ılık süt

1 çay bardağı kadar sıvı yağ

1 tatlı kaşığından biraz fazla kuru maya

1 adet yumurtanın beyazı

1 çay kaşığı kadar tuz

Üzeri için:

1,5 çay bardağı kadar toz şeker

1,5 çay bardağı kadar su

1 su bardağı kadar tahin

1 adet yumurtanın sarısı

TAHİNLİ PİDE NASIL YAPILIR?

Üzerindeki tatlı ve akışkan sosuna yumuşacık hamurun eşlik ettiği tahinli pide hem görselliğiyle hem de lezzetiyle herkesi mutlu etmeyi başarıyor. Bursa tahinlisi olarak da geçen Bursa tahinli pide tarifini farklı yapılış yöntemleri bulunabiliyor. Ancak genel olarak bu eşsiz lezzet, yukarıdaki malzemelerle hazırlanıyor.

Tahinli pide yapılışı için ilk olarak un yoğurma kabının içerisine alınıyor ve ortasında bir havuz açılıyor. Buraya süt, tuz, toz şeker, yağ, maya ve yumurta beyazı ilave ediliyor. Devamında tüm malzemeler tamamen yumuşak bir kıvam alana kadar iyice yoğruluyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken şey ise hamurun yeteri kadar yoğrulması. Hamur ne kadar fazla yoğrulursa o kadar lezzetli oluyor. Hamur yoğrulduktan sonra üstü kapatılıyor ve sıcak bir ortamda 1 saat boyunca mayalanmaya bırakılıyor. Bu esnada bir kabın içerisinde toz şeker, tahin ve su karıştırılıyor. Şekerin tamamen erimesi için kenarda bekletiliyor.