İnegöl köfte nasıl yapılır? MasterChef İnegöl köfte tarifi nedir? Evde İnegöl köfte yapımı ve İnegöl köfte malzemeleri

Bursa’ya özgü en eşsiz yemeklerden bir tanesi olan İnegöl köfte MasterChef yarışması ile beraber yeniden merak edilmeye başlandı. Kıvamı, görüntüsü ve eşsiz lezzetiyle diğer köftelerden kolayca ayrışan bu lezzet, bazı önemli sırlara da sahip. Şehri ziyaret edenlerin yemeden dönmediği bu eşsiz lezzete dair evde İnegöl köfte yapımı da merak ediliyor. MasterChef İnegöl köfte yapılışını ekranlara getirdikten sonra çok sayıda televizyon izleyicisi bu muhteşem yemeği evde yapmak için araştırma içerisine girdi. İşte İnegöl köfte tarifi ve malzemeleri ile ilgili tüm detaylar…

İNEGÖL KÖFTE MALZEMELERİ

800 gram dana döş kıyma

200 gram orta yağlı kuzu kıyma

2 tane orta boy kuru soğan

10 gram karbonat

10 gram tuz

İNEGÖL KÖFTE NASIL YAPILIR?

Evde İnegöl köfte yapmak için ilk olarak 200 gram orta yağlı kuzu kıyma ile 800 gram dana döş kıyma karıştırma kabının içerisine alınıyor. Kıymanın içine 2 tane rendelenmiş kuru soğan ve birer tatlı kaşığı kadar tuz ile karbonat ilave ediliyor. Sonrasında karışım macun kıvamına gelene kadar ortalama 10-15 dakika boyunca yoğruluyor. Köfte harcı hazır olduktan sonra üstü kapatılıyor ve en az 3 saat boyunca buzdolabında bekletiliyor. Bu nedenle İnegöl köfte yapımı için tarifi hazırlamaya akşam yemeğinden birkaç saat önce başlamak gerekiyor.