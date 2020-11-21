İnegöl köfte nasıl yapılır? MasterChef İnegöl köfte tarifi nedir? Evde İnegöl köfte yapımı ve İnegöl köfte malzemeleri

Bursa’ya özgü en eşsiz yemeklerden bir tanesi olan İnegöl köfte MasterChef yarışması ile beraber yeniden merak edilmeye başlandı. Kıvamı, görüntüsü ve eşsiz lezzetiyle diğer köftelerden kolayca ayrışan bu lezzet, bazı önemli sırlara da sahip. Şehri ziyaret edenlerin yemeden dönmediği bu eşsiz lezzete dair evde İnegöl köfte yapımı da merak ediliyor. MasterChef İnegöl köfte yapılışını ekranlara getirdikten sonra çok sayıda televizyon izleyicisi bu muhteşem yemeği evde yapmak için araştırma içerisine girdi. İşte İnegöl köfte tarifi ve malzemeleri ile ilgili tüm detaylar…
Evde İnegöl köfte yapmak için ilk olarak 200 gram orta yağlı kuzu kıyma ile 800 gram dana döş kıyma karıştırma kabının içerisine alınıyor. Kıymanın içine 2 tane rendelenmiş kuru soğan ve birer tatlı kaşığı kadar tuz ile karbonat ilave ediliyor. Sonrasında karışım macun kıvamına gelene kadar ortalama 10-15 dakika boyunca yoğruluyor. Köfte harcı hazır olduktan sonra üstü kapatılıyor ve en az 3 saat boyunca buzdolabında bekletiliyor. Bu nedenle İnegöl köfte yapımı için tarifi hazırlamaya akşam yemeğinden birkaç saat önce başlamak gerekiyor.
Pişirme aşamasına geçmeden önce yeteri kadar beklemiş olan köfte harcı dolaptan çıkartılıyor ve üstüne yağlı kağıt serilerek merdane yardımı ile dikdörtgen biçimde açılıyor. Sonrasında pişirme kağıdı kaldırılıyor ve keskin bir bıçak kullanarak ince ve uzun dikdörtgenler kesiliyor. Hazırlanan köfte harçları kızgın bir tavanın içerisinde ve orta ateşte her iki tarafı da kızaracak biçimde pişiriliyor.
İnegöl köfte yapılışı kadar servisi de önemli detaylardan bir tanesi. Bunun için yemeğin yanında sumak ile hazırlanan soğan salatası ya da piyaz tercih edilebiliyor. İçecek olarak ise genellikle şıra tüketiliyor. Ayrıca uzun dikdörtgen formda köfte yapmak istemeyenler bu leziz köfteleri yuvarlak şekilde de hazırlayabiliyor. Şimdiden afiyet olsun.
Bu eşsiz yemek, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan bir ızgara köfte çeşididir. Köftenin 19. yüzyıl sonlarında Balkanlardan İnegöl'e gelen Türk göçmenler tarafından ilk olarak yapıldığı biliniyor. İlk olarak 1930'lu yıllarda yapıldığı düşünülüyor. İçerisinde baharat tadının et tadını bastırmaması için çok az baharat bulunuyor.
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