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Tahkim Kurulu, Hadziahmetovic ve Hakan Özmert'in cezalarını onadı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.07.2020 17:16 | Son Güncelleme

Tahkim Kurulu, Konyaspor oyuncusu Amir Hadziahmetovic’in 2, Antalyasporlu Hakan Özmert’in de 3 maçlık cezasını onadı.

Tahkim Kurulu, Hadziahmetovic ve Hakan Özmert'in cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Konyaspor’dan Amir Hadziahmetovic’in, Antalyaspor’dan ise Hakan Özmert’in cezasına ilişkin kararını açıkladı. Tahkim Kurulu, iki futbolcuya verilen cezaları onadı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İttifak Holding Konyaspor Kulübü’nün futbolcusu Amir Hadziahmetovic ile ilgili PFDK’nın 02.07.2020 tarihli E.2019-2020/818 K.2019-2020/971 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
İttifak Holding Konyaspor Kulübü’nün futbolcusu Amir Hadziahmetovic’in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43.maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fraport TAV Antalyaspor Kulübü’nün futbolcusu Hakan Özmert ile ilgili PFDK’nın 30.06.2020 tarihli E.2019-2020/822 K.2019-2020/968 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Fraport TAV Antalyaspor Kulübü’nün futbolcusu Hakan Özmert’in ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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